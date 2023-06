Exklusiv: Demirovic im Fokus von Eintracht Frankfurt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ermedin Demirovic befindet sich im Blickfeld von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt blickt auf der Suche nach einem neuen Angreifer zum FC Augsburg. So ist Ermedin Demirovic in den Fokus der Adlerträger gerückt.

Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de arbeitet Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung von Demirovic. Der 25-Jährige soll bei der SGE auf Lucas Alario folgen, der den Verein nach einer Saison bereits wieder verlassen kann.

Demirovic zählte beim FC Augsburg in der abgelaufenen Spielzeit zum Stammpersonal. In wettbewerbsübergreifend 32 Einsätzen gelangen dem 17-fachen Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina insgesamt acht Tore. Aktuell laboriert Demirovic noch an einem Außenbandriss.

Jede Menge Bundesliga-Erfahrung

Der Mittelstürmer würde die Erfahrung von 95 Bundesligaspielen in seiner Karriere mit zu Eintracht Frankfurt bringen. Zwischen 2020 und 2022 schnürte Demirovic seine Fußballschuhe für den SC Freiburg, anschließend zog er zum FC Augsburg weiter, wo ihm mit seinem Team in der abgelaufenen Saison der Klassenerhalt gelang.

Bei Eintracht Frankfurt könnte der Angreifer fortan in der UEFA Conference League auf Torejagd gehen. Der SGE steht in der Offensive im Sommer ohnehin ein Umbruch ins Haus.

Verlässt Kolo Muani Eintracht Frankfurt?

Neben Alario könnte sich auch Randal Kolo Muani aus der Main-Metropole verabschieden. Der 24-Jährige wird von zahlreichen europäischen Top-Klubs umworben. Spannend: Ein Wechsel zum FC Bayern München, der auch Interesse hat, ist, wie "RTL" kürzlich aus dem Umfeld des Spielers erfuhr, vom Tisch!

23 Tore in 46 Spielen schoss Kolo Muani in der abgelaufenen Saison für Eintracht Frankfurt. Der Mittelstürmer hat sich ins Rampenlicht der Top-Klubs gespielt. Bei Real Madrid, Manchester United, Paris und auch Chelsea steht er auf der Liste.

Sport-Vorstand Markus Krösche und die Kaderplaner von Eintracht Frankfurt haben in diesem Sommer also jede Menge zu tun.