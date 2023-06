Insider zählt Goretzka und Kimmich an

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Kritik an Leon Goretzka und Joshua Kimmich vom FC Bayern

Joshua Kimmich und Leon Goretzka vom FC Bayern sind zwei der Gesichter der Krise in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Einem Experten für das DFB-Team zufolge sind beide nicht so gut, wie sie in der Vergangenheit manchmal gemacht wurden.

Er würde Kimmich und Goretzka "bei weitem nicht in der Weltklasse sehen", erklärte der Journalist Günther Klein im Interview mit dem Portal "Wettbasis.com".

Mit Blick auf Kimmich ist es für Klein, der bereits von acht WM-Turnieren berichtete und eine Biografie über Bundestrainer Hansi Flick geschrieben hat, keine Lösung, den Spieler wieder auf die rechte Abwehrseite zu beordern.

"Das wäre fast schon eine menschliche Härte, weil er diese Position ja eigentlich nie hat spielen wollen. Er hat sie dann gespielt, weil er da irgendwie mal in die Philipp-Lahm-Nachfolge reingeraten ist, bei der Europameisterschaft 2016, nach einem Bundesligajahr", erklärte der Reporter.

Kimmich habe als Rechtsverteidiger zwar "durchaus gute Spiele geliefert. Aber eigentlich ist er ja ein Mittelfeldspieler."

Droht Joshua Kimmich in der Nationalmannschaft die Bank?

Es müsse im DFB-Team nun "eine Entscheidung getroffen werden, ob er in dieser Achse das wesentliche Element sein wird oder eben Ilkay Gündogan", sagte Klein. "Also für mich könnte es eher darauf hinauslaufen, dass Joshua Kimmich vielleicht mal überhaupt nicht zur ersten Elf gehört, sondern sich auf die Bank setzen muss."

Als zuletzt Kritik an Kimmich laut wurde, ließ sich Flick zu einer flammenden Verteidigungsrede auf der DFB-Pressekonferenz hinreißen - kein guter Schachzug des Bundestrainers, findet Klein.

"In diesem Fall wollte er natürlich dem Spieler was Gutes tun. Er wollte ihn so darstellen, dass er praktisch außerhalb jeder Diskussion stehen sollte, und durch diese Überhöhung ist das natürlich nicht geglückt. Und Leute, die etwas medienkundig sind, die haben eigentlich schon in dem Moment gemerkt, als es ausgesprochen worden ist, dass er damit dem Spieler keinen Gefallen getan hat. Weil dadurch eine Spirale an Ironie in Gang gesetzt wird", erläuterte der Experte. Für den Führungsspieler des FC Bayern sei das "nicht optimal gewesen".

Grundsätzlich sieht Klein die jüngsten Leistungen des DFB-Teams kritisch. Es klaffe "eine ganz erhebliche Lücke zu den Spitzen-Nationen", urteilte der erfahrene Journalist.