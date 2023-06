Eintracht Frankfurt droht Schlappe im Koch-Poker

IMAGO/Simon Davies

Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sollen an Robin Koch interessiert sein

Nach dem Wechsel von Evan Ndicka zur AS Rom sucht Eintracht Frankfurt Verstärkung für die Innenverteidigung. Dabei ist zuletzt der achtfache deutsche Nationalspieler Robin Koch von Leeds United in den Fokus gerückt. Doch der SGE droht wohl Konkurrenz aus der Bundesliga und aus der Premier League.

Laut "Sky" ist neben Eintracht Frankfurt auch Bayer Leverkusen in das Rennen um Koch eingestiegen. Bei der Werkself könnte der 26-Jährige in die Fußstapfen von Jonathan Tah treten, der immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht wird.

Dem TV-Sender zufolge ist auch ein namentlich nicht genannter Klub aus der Premier League an einer Verpflichtung Kochs interessiert. Dieser befinde sich im Poker um den Abwehrspieler sogar aktuell in der Pole Position. Das Rennen sei allerdings noch offen.

In der vergangenen Woche hatte "Bild" bereits berichtet, dass Eintracht Frankfurt die Fühler nach Koch ausgestreckt hat.

Der Sohn von Kaiserslautern-Ikone Harry Koch ist eigentlich noch bis 2024 an Leeds United gebunden. Durch den Abstieg in die zweitklassige Championship kann er seinen Klub aber dank einer Klausel ablösefrei im Sommer verlassen.

Neben des geringen finanziellen Risikos ist Koch auch dank seiner Erfahrung aus mittlerweile 82 Bundesliga- und 73 Premier-League-Spielen äußerst interessant.

Der 26-Jährige hatte vor rund drei Jahren den Sprung vom SC Freiburg zum damaligen Premier-League-Aufsteiger gewagt, der Berichten zufolge damals 13 Millionen Euro überwies.

Koch wartet auf weiteren DFB-Einsatz

Robin Koch zählte in der nun abgelaufenen Abstiegssaison zu den absoluten Stammspielern von Leeds United. In 36 von 38 möglichen Liga-Partien kam er zum Einsatz, stets stand er dabei in der Startelf.

Für eine weitere Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft hatte es in den vergangenen zwei Jahren indes nicht mehr gereicht. Der Abwehrspieler blickt zwar auf acht Einsätze für die A-Auswahl des DFB zurück, sein letzter Einsatz datiert jedoch aus dem Jahr 2021, als er bei einem Freundschaftsspiel gegen Dänemark (1:1) eingewechselt wurde.