Hoffenheim verlängert mit Akpoguma

AFP/SID/DANIEL ROLAND

Akpoguma und TSG verlängern Vertrag bis 2026

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Abwehrspieler Kevin Akpoguma langfristig an sich gebunden. Der Ende der kommenden Saison auslaufende Vertrag des 28 Jahre alten Nationalspielers Nigerias wurde bis zum Juni 2026 verlängert.

"Ich liebe diesen Klub und es war für mich gar keine Frage, dass ich auch in Zukunft hier Fußball spielen möchte", sagte Akpoguma: "Das ist mein Verein, die TSG liegt mir extrem am Herzen. Auch in für mich persönlich schweren Zeiten haben die Verantwortlichen immer an mich geglaubt."