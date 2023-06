Lasogga vor Wechsel zum FC Schalke 04

unknown

Pierre-Michel Lasogga schließt sich wohl dem FC Schalke 04 an

Pierre-Michel Lasogga, seit Sommer vergangenen Jahres vereinsloser Ex-Stürmer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Schalke 04.

Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach hat Lasogga bereits den Medizincheck in Gelsenkirchen absolviert und einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Der FC Schalke 04 hat den 31 Jahre alten Stürmer aber nicht etwa für die Profimannschaft unter Vertrag genommen. Der einstige HSV-Spieler soll bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West auflaufen.

Stand jetzt sei auch nicht geplant, dass Lasogga zum Zweitligateam hochgezogen wird. Die Verantwortlichen würden bei der Mission Wiederaufstieg vielmehr auf Sebastian Polter und Simon Terodde setzen.

Sollte aber einer der beiden Stürmer ausfallen, könnte dem ehemaligen U21-Nationalspieler eine Beförderung winken.

Lasogga ist in Gelsenkirchens Nachbarstadt Gladbeck geboren und spielte in der Jugend bereits für den FC Schalke 04.

Seine erste Profistation war Hertha BSC. 2013 wurde Lasogga aber zunächst zum Hamburger SV verliehen, ehe die Norddeutschen ihn ein Jahr später für 8,5 Millionen Euro fest verpflichteten.

In der Saison 2017/2018 war Lasogga in die englische zweite Liga an Leeds United verliehen, danach kehrte er zum HSV zurück. Insgesamt absolvierte Lasogga für die Rothosen 138 Pflichtspiele und erzielte dabei 49 Tore.

Lasogga hielt sich beim VfB Lübeck fit

Nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg des HSV 2019 hatte sich der Mittelstürmer dem katarischen Erstligisten Al-Arabi angeschlossen. 2021 wechselte er innerhalb der Liga zu Al-Khor SC.

Seit Sommer 2022 ist Lasogga allerdings vereinslos. Zuletzt hielt sich der 31-Jährige beim VfB Lübeck aus der Regionalliga fit. Eine feste Verpflichtung des zweifachen Meisters der 2. Bundesliga stand aber nicht zu Debatte. Auch der HSV hatte kein Interesse an einer Rückholaktion.