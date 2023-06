Schalke plant spektakuläre Rückholaktionen

TEAM2 via www.imago-images.de

Mit Ron Schallenberg vom SC Paderborn und Paul Seguin vom 1. FC Union Berlin hat der FC Schalke 04 bereits zwei neue Spieler unter Vertrag genommen. Weitere Neuzugänge sollen folgen.

Wie der "kicker" berichtet, denkt der FC Schalke 04 über zwei Rückholaktionen nach. Demnach wurden die Namen von Darko Churlinov und Steven Skrzybski in der Königsblauen Führungsetage diskutiert.

Sportdirektor André Hechelmann betonte gegenüber dem Fachmagazin, dass man Comebacks von ehemaligen Spielern grundsätzliche offen gegenüber steht.

"Es kommt immer darauf an. Ich würde sie nie ausschließen. Ich finde, dass man darüber nachdenken muss, wenn man das Gefühl hat, dass der Spieler zu dem passt, was man vorhat", sagte der 38-Jährige, betonte aber auch: "Nur weil es mal funktioniert hat, ist es kein zwingendes Muss zu versuchen, noch einmal denselben Weg zu gehen."

Churlinov war in der Saison 2021/2022 vom VfB Stuttgart an den FC Schalke 04 verliehen. Nach seiner Rückkehr zu den Schwaben wurde er für 3,5 Millionen Euro an den FC Burnley verkauft. Beim englischen Aufsteiger spielte der 22-Jährige aber kaum eine Rolle und kam nur in 13 Pflichtspielen zum Einsatz.

Dass Churlinov zurück zum FC Schalke wechseln will, ist kein Geheimnis. "Jeder, der Darko kennt, der weiß, dass er zu Schalke gehört und dort spielen möchte", stellte Berater Mehmet Eser zuletzt gegenüber der "WAZ" klar.

Laut "kicker" wollen die Knappen aber zunächst abwarten, wie sich Churlinov von seiner Blutvergiftung, die ihn in Lebensgefahr schweben ließ, erholt.

Kehrt Steven Skrzybski zum FC Schalke 04 zurück?

Skrzybski wechselte 2018 von Union Berlin zum FC Schalke 04. 2021 verließ der Stürmer die Knappen und schloss sich Holstein Kiel an. Bei den Norddeutschen ist sein Vertrag nur noch bis 2024 datiert.

In der vergangenen Saison konnte der 30-Jährige bei den Störchen mit 15 Toren und sieben Vorlagen in 34 Ligaspielen überzeugen. An derartige Scorerwerte kam er in Gelsenkirchen nie heran.

In 32 Pflichtspielen für Schalke erzielte Skrzybski vier Treffer und verbuchte fünf Assists.

Neben Churlinov und Skrzybski wurde zuletzt auch Stürmer Bryan Lasme von Arminia Bielefeld beim FC Schalke 04 gehandelt.