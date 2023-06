Schlotterbeck winkt "Beförderung" beim BVB

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Über weite Strecken der Saison 2022/2023 war Nico Schlotterbeck in seinem ersten Jahr bei Borussia Dortmund praktisch unersetzlich. Der Innenverteidiger bestritt bis in den Frühling jedes Bundesliga-Spiel für den BVB, ehe er von Verletzungssorgen und einem Formtief zur Unzeit eingebremst wurde. In der bevorstehenden Spielzeit winkt Schlotterbeck dennoch eine Art interne Beförderung.

Borussia Dortmund wusste in der abgelaufenen Saison drei Innenverteidiger auf absolutem Top-Niveau in seinen Reihen: Ex-Weltmeister Mats Hummels, sowie die Nationalspieler Niklas Süle und Nico Schlotterbeck.

Gespielt hat von ihnen unter Cheftrainer Edin Terzic an den ersten 26 Bundesliga-Spieltagen aber nur einer ausnahmslos: Der Neuzugang des SC Freiburg, der sich mit seiner Präsenz auf dem Platz, seiner starken Zweikampfführung und nicht zuletzt aufgrund seiner vier Saisontore unentbehrlich machte.

Im April setzte es dann eine Zwangspause für Schlotterbeck, der aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel wochenlang passen musste.

So richtig erholt hat sich der 23-Jährige von dieser Verletzung bis zuletzt nicht mehr. Sein Stammplatz beim BVB war im Meister-Endspurt futsch, auch bei der letzten Länderspielphase zeigte sich Schlotterbeck dann außer Form, saß gegen Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) sogar nur auf der Bank.

Schlotterbeck will seinen BVB-Stammplatz zurück

An seinem internen Standing bei Borussia Dortmund soll die jüngste Formdelle beim Abwehrspezialisten allerdings nicht viel ändern. Wie es in einem jüngsten "kicker"-Bericht heißt, soll Schlotterbeck in der Hierarchie der Schwarz-Gelben sogar weiter aufsteigen.

Was das konkret bedeutet, wird sich in der Saisonvorbereitung des Vizemeisters zeigen, die am 5. Juli eingeläutet wird. Denkbar wäre beispielsweise, dass Schlotterbeck den abgewanderten Jude Bellingham im Mannschaftsrat des BVB ersetzt.

Das primäre sportliche Ziel des zehnmaligen Nationalspielers wird es bei Borussia Dortmund aber sein, den jüngst verlorenen Stammplatz in der Defensiv-Zentrale so schnell wie möglich wieder zurückzuerobern.