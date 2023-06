"Stur" und "verbohrt": Babbel zählt Bundestrainer Flick an

IMAGO/Revierfoto

Bayern-Ikone Markus Babbel legt den Finger in die Wunde

Nach den desaströsen Auftritten in den jüngsten Länderspielen ist die Stimmung rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft komplett gekippt, ein Jahr vor Beginn der Heim-EM herrscht Endzeitstimmung. Ex-Europameister Markus Babbel legt den Finger in die Wunde und nimmt Bundestrainer Hansi Flick in die Pflicht.

Obwohl die Gegner nur Ukraine, Polen und Kolumbien hießen, konnte die deutsche Nationalelf kein einziges Spiel im Juni gewinnen. Nach einem glücklichen Remis im ersten Spiel setzte es zwei verdiente Zu-Null-Niederlagen, die in der Bundesrepublik Entsetzen ausgelöst haben.

Die Kritik an allen Beteiligten beim DFB wächst, speziell Bundestrainer Hansi Flick sieht sich heftigem Gegenwind ausgesetzt. Keine Überraschung, findet Markus Babbel.

"Im Moment wirkt er auf mich ein bisschen stur. Er hält daran fest, viele Dinge immer wieder zu testen, will sich aber nicht eingestehen, dass es nicht funktioniert. Speziell die Dreierkette, mit der die Mannschaft ganz offensichtlich riesige Probleme hat", monierte der 50-Jährige im "ran"-Interview. Flick sei derzeit zu "verbohrt".

Hoffnung auf schnelle Besserung hat er aktuell nicht. "Mittlerweile haben sich da so viele Dinge angehäuft, dass die gesamte Mannschaft total verunsichert ist. Dieses Kuddelmuddel wieder zu entwirren, wird eine Herkules-Aufgabe", erklärte Babbel, der eine große "Verunsicherung" in allen Bereichen sieht.

Babbel zählt Bayern-Star Kimmich an

Neben Flick sind auch einige Profis ins Kreuzfeuer geraten. Ein Spieler, an dem sich die Geister schon länger scheiden, ist Joshua Kimmich vom FC Bayern. Auf der Sechserposition wirkte der 28-Jährige zuletzt unglücklich.

"Er ist seit Wochen, vielleicht Monaten in einer Phase, in der er seine beste Leistung nicht abrufen kann. Er ist in einem Tief!", betonte Babbel und stellte eine Forderung: "Wenn Kimmich diszipliniert auf seiner Position spielt, ist er ein herausragend guter Spieler. Wenn er aber meint, er müsse alles machen, ist er nicht so gut."

Sein Fazit: "Wenn er das aber nicht einsieht, muss dort jemand anderes spielen. Jemand, der den Job macht."