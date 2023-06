Ricken zieht spezielles BVB-Saisonfazit

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Lars Ricken ist Direktor des Nachwuchsleistungszentrums beim BVB

Lars Ricken verantwortet schon seit Jahren die Jugendabteilung bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. In seiner Funktion als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums des BVB hat der ehemalige Nationalspieler nun einen Blick zurück geworfen und ein Fazit unter die abgelaufene Saison in den höchsten Jugendklassen gezogen.

"Es war mal wieder eine aufregende Saison", meinte der Ur-Dortmunder im Interview auf dem YouTube-Channel des BVB. Ricken stellte zunächst heraus, dass die U19-Auswahl "fantastisch gespielt" habe.

Die A-Jugend des BVB hatte sich die Meisterschaft in der Bundesliga West gesichert, wurde in dieser Spielklasse in einem heißen Meister-Dreikampf Erster vor dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04.

Darüber hinaus hatten die schwarz-gelben U19-Junioren auch auf europäischer Ebene für viele spannende Momente gesorgt, drangten sie doch in der UEFA Youth League bis ins Viertelfinale vor.

Ricken hob dabei hervor, dass sich die Mannschaft von Cheftrainer Mike Tullberg insbesondere durch "Mentalität und Identifikation mit dem Team und Borussia Dortmund" ausgezeichnet habe.

Moukoko, Bynoe-Gittens und Rothe schafften den Sprung zu den BVB-Profis

Die A-Jugend der Westfalen war bis ins Endspiel um die Deutsche Meisterschaft vorgedrungen, hatte dort am 23. April erst in der Verlängerung mit 2:4 das Nachsehen gegen den 1. FSV Mainz 05.

Kein großes Problem sieht Lars Ricken in der Tatsache, dass Borussia Dortmund zum ersten Mal seit 2014 weder in der U19- noch in der U17-Altersklasse den Deutschen Meister stellt.

"Am Ende sind wir ein Ausbildungsbetrieb. Wir wollen den Jungs die Möglichkeit geben, zum besten Spieler zu werden, der sie sein können. [...] Mit Moukoko, Bynoe-Gittens und Rothe haben wir schon drei Spieler, die noch U19 hätten spielen können, die schon bei den Profis sind", zählte Ricken auf.

Ricken selbst hatte seine gesamte Profi-Karriere für Borussia Dortmund bestritten und war mit dem BVB dreimal Deutscher Meister sowie Champions-League- und Weltpokal-Sieger 1997 geworden.