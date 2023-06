Neue Entwicklung bei Bayerns Guerreiro-Deal

IMAGO/Moritz Mueller

Steht vor dem Wechsel vom BVB zum FC Bayern: Raphael Guerreiro

Spätestens nach dem kuriosen Vorpreschen von Karl-Heinz Rummenigge gilt Raphael Guerreiros Wechsel vom BVB zum FC Bayern als ausgemachte Sache. Bislang hat der deutsche Rekordmeister allerdings keinen Vollzug vermeldet - das könnte sich in Kürze ändern.

Nach seiner Länderspielreise mit Portugal steht bei Raphael Guerreiro noch kein Urlaub an. Am Donnerstag absolvierte der 29-Jährige den obligatorischen Medizincheck beim FC Bayern. Videos und Bilder von "Bild" und "Sky" zeigten ihn bei seiner Ankunft im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Nymphenburg.

Sollte dieser problemlos über die Bühne gehen, wird der erfahrene Linksfuß offenbar einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschreiben. Die offizielle Verkündung der Zusammenarbeit könnte noch am selben Tag erfolgen. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete zuerst darüber.

Guerreiro wäre nach Konrad Laimer (RB Leipzig) bereits der zweite namhafte Profi, der in diesem Sommer ablösefrei an die Säbener Straße wechselt. Der Edeltechniker hatte sich zuvor gegen eine Verlängerung bei Borussia Dortmund entschieden.

Der Flügelspieler war 2016 für zwölf Millionen Euro vom FC Lorient ins Ruhrgebiet gekommen, wo er auf seinen künftigen Bayern-Coach Thomas Tuchel traf. Seither lief er in 224 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben auf, in denen er 90 Scorerpunkte sammelte (40 Tore, 50 Vorlagen).

FC Bayern: Rummenigge hat Guerreiro-Verpflichtung bestätigt

Zweifel am Zustandekommen des Deals bestanden ohnehin nicht mehr - auch dank Karl-Heinz Rummenigge. Am Rande des Champions-League-Finals verplapperte sich Bayerns Aufsichtsrat. "Wir haben mit Guerreiro und Laimer gute Spieler gekriegt", erklärte der 67-Jährige bei "DAZN".

Guerreiros Ehefrau Marrion verabschiedete sich derweil mit einem emotionalen Instagram-Post von den BVB-Fans. "Es ist nach so vielen Jahren nicht einfach, die richtigen Worte zu finden. Meine Kinder sind hier unter euch geboren und aufgewachsen. Ich möchte Danke sagen. Danke für alles", schrieb sie.