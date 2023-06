BVB weiter ernsthaft an Türkei-Juwel Güler dran?

IMAGO/David Rawcliffe

Arda Güler (l.) traf sehenswert im Länderspiel gegen Wales

Arda Güler hat am Montagabend ein ganzes Stadion in Ekstase versetzt. Mit seinem Traumtor zum 2:0-Endstand gegen Wales brachte er knapp 29.000 Fans in Samsun zum Kochen und stellte mit seinem Debüt-Treffer für die Türkei seine großen Fähigkeiten eindrucksvoll zur Schaue. Längst soll die versammelte Fußball-Elite Europas hinter Güler her sein. Auch Borussia Dortmund wird immer wieder als Interessent gehandelt.

Arda Güler gilt längst als das wohl größte Mittelfeldtalent der Türkei seit Jahren. Dem 18-Jährigen gelang in der abgelaufenen Saison der große Durchbruch bei Fenerbahce in der türkischen Süper Lig, wo er in 20 Einsätzen vier Treffer beisteuerte und mit Fener Vizemeister hinter Galatasaray wurde.

Auch den Sprung in die türkische A-Nationalmannschaft schaffte der Teenager in diesem Jahr, läuft seitdem an der Seite unter anderem von Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) und Salih Öczan (BVB) auf.

Mit Letzterem könnten sich Medienberichten zufolge die Wege bald häufiger kreuzen, soll Arda Güler doch bei Borussia Dortmund weiterhin ein Thema sein.

BVB ernsthaft an Güler interessiert?

Auch die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" griffen die Personalie nun erneut auf und spekulierten, dass der BVB ernsthaft an das Mittelfeld-Juwel herantreten könnte.

Wie zuvor bereits mehrfach vermeldet wurde, soll der Youngster eine Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro in seinem Vertrag bei Fenerbahce stehen haben, der bis 2025 datiert ist. Eine durchaus erschwingliche Summe für den deutschen Vizemeister, der nach den Abgängen von Jude Bellingham und Raphael Guerreiro unbedingt noch auf den Mittelfeld-Positionen nachrüsten will.

Allerdings müsste sich der BVB im Falle des ernsthaften Interesses an Güler wohl einer Vielzahl an namhaften Konkurrenten erwehren. So sollen unter anderem auch Paris Saint-Germain und Champions-League-Halbfinalist AC Mailand am Top-Talent dran sein, das 2022/2023 wettbewerbsübergreifend schon 35 Pflichtspiele für seinen Klub aus Istanbul bestritten hat.