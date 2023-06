FC Bayern treibt Transfer von Tuchel-Wunschspieler voran

IMAGO/Darren Staples

Kyle Walker (r.) könnte beim FC Bayern landen

Der FC Bayern treibt eine Verpflichtung von Kyle Walker weiter voran. Inzwischen sind sogar mögliche Vertragsdetails durchgesickert.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, ist es in den vergangenen Tagen zu einem persönlichen Treffen zwischen dem FC Bayern und den Beratern von Walker gekommen. Zuvor habe der Austausch hingegen über Anrufe stattgefunden, heißt es.

Das Interesse des deutschen Rekordmeisters am Rechtsverteidiger wurde bereits vor rund einer Woche enthüllt. Plettenberg nennt nun das potenzielle Vertragskonstrukt. Demnach könnte der 33-Jährige offenbar ein Arbeitspapier bis 2025 mit der Option auf eine weitere Saison erhalten.

Tobias Altschäffl von der "Sport Bild" berichtet ebenfalls von "intensiven Gesprächen" zwischen dem FC Bayern und dem Management des Profis. Um bis 2026 an der Isar bleiben zu können, müsste Walker in seiner zweiten Saison wohl mehr als 30 Pflichtspiele absolvieren - so die Theorie.

FC Bayern sucht neuen Rechtsverteidiger

"Sky" zufolge könnte der FC Bayern zwischen 20 und 30 Millionen Euro für Walker ausgeben. Der englische Nationalspieler ist noch bis 2024 an Manchester City gebunden.

Die Münchner wollen sich auf dem Transfermarkt mit einem neuen Mann für die rechte Abwehrseite verstärken. Schließlich will Benjamin Pavard will den FC Bayern wohl noch in diesem Sommer vorzeitig verlassen.

João Cancelo, der während der Rückrunde von ManCity ausgeliehen war, hat aller Voraussicht nach keine Zukunft an der Säbener Straße.

Walker gilt als Wunschspieler von Tuchel

Mit Walker, der als Wunschspieler von Cheftrainer Thomas Tuchel gilt, könnte der Bundesligist jede Menge Erfahrung für seinen Kader dazugewinnen. So absolvierte der Routinier in seiner Karriere bislang 363 Spiele in der Premier League.

Walker war 2017 für rund 52 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Manchester City gewechselt, wo er sich schnell einen Stammplatz erspielte. In der historischen Triple-Saison 2022/23 absolvierte er 39 Pflichtspiele für das Team von Pep Guardiola.

Bei einem Wechsel zum FC Bayern könnte Walker noch einmal eine neue sportliche Herausforderung starten. In trockenen Tüchern ist der Transfer allerdings noch nicht.