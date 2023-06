Mané sendet klare Botschaft an den FC Bayern

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Sadio Mané im Freundschaftsspiel gegen Brasilien

Sadio Mané blickt auf eine schwieriges erstes Jahr beim FC Bayern zurück. Zwar sicherte sich der Starspieler mit den Münchnern die Deutsche Meisterschaft. Allerdings spielte Mané selbst dabei seit Monaten außer Form und hatte seinen Stammplatz über weite Strecken der Rückrunde eingebüßt. Hinzu kam eine lange Verletzungspause rund um die Fußball-WM in Katar. Jetzt könnte der Flügelstürmer die Talsohle endlich durchschritten haben.

Mit zwei starken Länderspiel-Auftritten sorgte der 31-Jährige zuletzt für große Begeisterung in seinem Heimatland Senegal. Zunächst war da das 1:1-Remis in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Benin. Das Ergebnis war für die hohen Ansprüche des amtierenden Titelträgers zwar deutlich zu wenig, allerdings verdiente sich Mané schon mit dieser Partei am letzten Samstag ein Sonderlob von Nationaltrainer Aliou Cissé.

"Sadio hatte einen großen Einfluss, er konnte einfach für die Mannschaft spielen. [...] Nach und nach erkenne ich Sadio Mané wieder. Er kommt langsam wieder auf die Beine, und das ist interessant für uns. Sadio ist die Seele unserer Mannschaft", so der Erfolgscoach der Senegalesen, der im letzten November bei der Weltmeisterschaft auf seinen Kapitän verzichten musste.

Im Freundschaftsspiel gegen Rekordweltmeister Brasilien, welches der Senegal in Lissabon überraschend klar mit 4:2 für sich entschied, ragte Mané dann erneut heraus. Gleich zweimal trug sich der Bayern-Spieler in die Torschützenliste ein, zeigte auch darüber hinaus eine sehr engagierte und intensive Leistung.

Mané mit sieben Liga-Toren für den FC Bayern

Mit seinen Länderspieltoren 33 und 34 im 94. Spiel stellte der Offensivmann einmal mehr unter Beweis, welch hohe Qualität er auch in diesem Jahr noch auf den Rasen bringen kann.

"Trotz eines schwierigen Jahres hat Sadio allen gezeigt, dass er ein Champion ist. Er weiß, wie man wieder auf die Beine kommt. Er hat eine klare Botschaft an Bayern München gesendet und ganz Europa gezeigt, dass er noch nicht reif für die Rente ist", lobte die senegalesische Fußball-Legende El Hajdi Diouf seinen Landsmann.

Für den FC Bayern bestritt Mané in seiner ersten Saison 25 Bundesliga-Spiele, in denen er sieben Treffer erzielte. Nach der schwachen Rückrunde waren allerdings schon erste Verkaufsgerüchte um den Außenstürmer aufgekommen.