Spektakuläre Mané-Rückkehr wohl keine Option

IMAGO/Revierfoto

Sadio Mané wechselte vom FC Liverpool zum FC Bayern

Verlässt Sadio Mané den FC Bayern im Sommer? Womöglich könnte der Angreifer nach einer Saison wieder in die Premier League zurückkehren - allerdings nicht zum FC Liverpool.

Wie der Journalist Neil Jones in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside" schreibt, wird Mané nicht zum Team von Cheftrainer Jürgen Klopp wechseln. Der 31-Jährige war zwischen 2016 und 2022 für die Reds aufgelaufen. Vor rund einem Jahr zog der Offensivmann dann für rund 32 Millionen Euro zum FC Bayern weiter.

"Er wird nicht nach Liverpool zurückkehren, das können wir wohl ausschließen, aber seine Schwierigkeiten bei Bayern werden im Sommer für eine interessante Situation sorgen", urteilte Jones.

Der Sportreporter führte aus: "Es würde mich nicht überraschen, wenn er in die Premier League zurückkehren würde, da Newcastle kürzlich mit ihm in Verbindung gebracht wurde." Tatsächlich wurde Mané in den vergangenen Wochen bei den Magpies gehandelt.

FC Bayern: Wechselt Sadio Mané nach Saudi-Arabien?

Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtete unlängst vom Interesse von Al-Nassr aus Saudi-Arabien. "Vielleicht ist das eine Option für ihn, aber aus meiner Sicht würde ich Mané immer noch gerne in der Champions League spielen sehen, auf höchstem Niveau, und jeden daran erinnern, wie gut er ist, denn die Bayern-Version von ihm ist nicht sein wahres Ich", so Jones.

Mané hatte in der abgelaufenen Saison in insgesamt 38 Pflichtspielen zwölf Tore für den FC Bayern erzielt. Einen Stammplatz hatte der Routinier nicht sicher.

"Es war surreal zu sehen, wie die Bayern am letzten Spieltag um den Bundesliga-Titel kämpften, aber Mané als Ersatzspieler nicht einsetzten", meinte Jones. Der senegalesische Nationalspieler saß am 34. Spieltag gegen den 1. FC Köln (2:1) über die vollen 90 Minuten auf der Bank. Die Meisterschaft tüteten hingegen andere Spieler ein.