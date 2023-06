BVB-Coach reagiert nach Beförderung emotional

IMAGO/Patrick Ahlborn

Mike Tullberg bekommt einen neuen Co-Trainer für die U19 des BVB

Patrick Fritsch galt einst als große Nachwuchshoffnung bei Borussia Dortmund, spielte für den BVB unter anderem in der Youth League und der A-Jugend-Bundesliga. Nach schweren Knieverletzungen platzte der Traum von der Profi-Laufbahn, ehe sich Fritsch auf seine zweite Karriere als Trainer fokussierte - mit Erfolg.

Schon seit mehreren Jahren ist der mittlerweile 24-Jährige als Trainer in der Jugendabteilung des BVB tätig, arbeitete bis zuletzt als Assistenztrainer in der U17-Auswahl der Dortmunder.

Seine Arbeit fand derart Anklang, dass er nun eine Jugendklasse höher in das Bundesliga-Team von Chefcoach Mike Tullberg befördert wird - ebenfalls als Co-Trainer.

Fritsch selbst zeigte sich im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" hocherfreut über die nächste Sprosse auf seiner Karriereleiter: "Ich bin dankbar für diese Wertschätzung. Dass der Verein es mir ermöglicht, als Co-Trainer der U19 tätig zu sein, ist etwas Besonderes."

Fritsch freut sich auf neue Aufgabe beim BVB

Mike Tullberg selbst, der mit der A-Jugend des BVB zuletzt deutscher Vizemeister wurde und ins Viertelfinale der Youth League eingezogen war, hatte die Beförderung des Ex-Talents veranlasst.

"Patrick ist sehr fleißig und ehrgeizig. Er lebt den Verein und kann einen guten Draht zu den jungen Spielern entwickeln. [...] Zur neuen Saison sind wir im Trainerteam sehr gut aufgestellt", wurde Tullberg in den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

Für den gebürtigen Selmer selbst habe sich in den letzten Jahren der Wunsch immer weiter verfestigt, als Fußballlehrer arbeiten zu wollen: "In meinen drei Jahren bei der U17 habe ich gemerkt, dass das etwas ist, was ich unbedingt machen möchte", bestätigte Fritsch.

Die U19-Auswahl der Schwarz-Gelben wird in der bevorstehenden Saison wieder in der Bundesliga West an den Start gehen. Dort wurde sie in 2022/2023 Westdeutscher Meister, ehe sie das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen den 1. FSV Mainz 05 verloren hatte (2:4 n.V.).