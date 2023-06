BVB-Profi vor Wechsel in die 3. Liga?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Luca Unbehaun (l.) verlässt den BVB

Nach sieben Jahren wird Luca Unbehaun Borussia Dortmund verlassen. Den BVB-Keeper könnte es in die 3. Liga ziehen.

Wie die Zeitung "Neuen Westfälische" berichtet, steht Unbehaun im Fokus von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld.

Fraglich sei allerdings, ob sich die Ostwestfalen eine Verpflichtung des Torwartes leisten können. Der 22-Jährige könnte schließlich auf ein üppiges Gehalt bestehen.

Gleiches gelte für Nico Mantl, der ebenfalls in Bielefeld gehandelt wird. Der 23-Jährige war im Winter 2021 für zwei Millionen Euro von der SpVgg Unterhaching zu RB Salzburg gewechselt.

Zuletzt war er an den dänischen Erstligisten Aalborg BK verliehen. Mantls Vertrag in Österreich ist noch bis 2025 datiert, Arminia müsste also wohl eine Ablöse zahlen oder den vierfachen U21-Nationalspieler ausleihen.

Unbehaun wechselte 2016 aus der Jugend des VfL Bochum zu Borussia Dortmund. Im Sommer verlässt er den Revierklub ohne Einsatz für die Profis.

Der 22-Jährige stand seit 2017 lediglich für die U17, die U19 und die zweite Mannschaft des Vereins zwischen den Pfosten.

BVB-Keeper hoch im Kurs?

Lange wurde Luca Unbehaun nachgesagt, er habe das Zeug, einer der ganz großen der deutschen Torhütergarde zu werden. Die Hoffnungen konnte er aber bislang nicht erfüllen.

Im Mai hatte die "Bild" noch berichtet, dass mehrere Klubs aus der 2. und 3. Liga ein Auge auf Unbehaun geworfen haben. Und auch im Ausland soll Unbehaun hoch im Kurs stehen. Der Bericht nannte den niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven und HJK Helsinki aus Finnland als mögliche neue Arbeitgeber des Rechtsfußes.

Glaubt man der Zeitung, hätte Unbehaun seine Karriere auch im deutschen Fußball-Oberhaus fortsetzen können: RB Leipzig, so heißt es, soll großes Interesse am jungen Schlussmann gezeigt haben. In Sachsen wäre Unbehaun allerdings nur als Nummer drei hinter Péter Gulácsi und Janis Blaswich eingeplant gewesen sein. Auf Sicht soll man ihm zwar auch den Status als Nummer zwei zugetraut haben, der Weg zur erhofften Spielpraxis wäre jedoch ein weiter gewesen.