Bayern-Flirt Kim sendet deutliches Wechsel-Signal

IMAGO

Kim wird heftig mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Seit mehreren Tagen wird Min-jae Kim intensiv mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun hat der Innenverteidiger von SSC Neapel einen deutliches Wechsel-Signal gesendet.

Im Fußball sind es manchmal die Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Und so ist es auch nur eine kleine Veränderung, die Min-jae Kim oder sein Management vor Kurzem vornahm, die jedoch große Auswirkungen mit sich bringen kann.

Denn wie "Bild" beobachtet hat, entfernte der vom FC Bayern heftig umworbene Abwehrspieler von SSC Neapel seinen derzeitigen Arbeitgeber aus seinem Profil bei Instagram.

Bis vor Kurzem war dort bei Kim noch "Napoli player" zu lesen, nun ist davon keine Spur mehr. Stattdessen ist nur noch das Profil seiner Frau Ahn verlinkt. Ein klares Indiz, dass es den heiß umworbenen Innenverteidiger, der als bester seiner Klasse in Asien gilt, aus der italienischen Metropole wegzieht. Möglicherweise nach Deutschland zum FC Bayern.

Denn wie "Sky" bereits zuvor berichtete, könnte der Wechsel zum deutschen Fußball-Rekordmeister schon "in den nächsten Tagen" über die Bühne gehen.

FC Bayern sucht Innenverteidiger

Laut dem TV-Sender befinden sich die Münchner und der Spieler in intensiven Gesprächen. In München könnte der Südkoreaner, der derzeit seinen Militärdienst absolviert, dem Vernehmen nach bis 2028 unterschreiben und ein Jahresgehalt von zehn bis zwölf Millionen Euro einstreichen.

Dass die Bayern-Verantwortlichen es auf Kim abgesehen haben, kommt nicht von ungefähr. Schließlich wollen Lucas Hernández und Benjamin Pavard den Klub wohl vorzeitig verlassen.

Kim, der aufgrund seiner Größe von 1,90 Meter und seines robusten Auftretens während der Spiele in seiner Heimat als "Monster" bezeichnet wird, kann Neapel dank einer Klausel in seinem Vertrag vorzeitig verlassen. Medienberichten zufolge müsste der FC Bayern für die Dienste des 26-Jährigen zwischen 45 und 55 Millionen Euro an den italienischen Meister überweisen.

Wenn der Transfer unter Dach und Fach ist, könnte Kim sein Instagram-Profil erneut anpassen und "FC Bayern player" eintragen.