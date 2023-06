Offiziell: FC Bayern angelt sich BVB-Star Guerreiro

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Raphael Guerreiro wechselt vom BVB zum FC Bayern

Der FC Bayern hat seinen zweiten Sommer-Transfer perfekt gemacht. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitagvormittag offiziell mitteilte, wechselt Raphael Guerreiro ablösefrei vom BVB nach München.

Die Verpflichtung hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, verkündeten doch sowohl Karl-Heinz Rummenigge als auch Uli Hoeneß den Deal schon in der Öffentlichkeit. Am Donnerstag hatte der Portugiese die obligatorischen Medizinchecks absolviert.

Mit dem Transfer von Guerreiro ist dem FC Bayern ein echter Coup auf dem Transfermarkt gelungen. Da der Vertrag des 29-Jährigen beim BVB ausläuft, kommt er zum Nulltarif an die Isar, wo er bis 2026 unterschrieb. Bei Vizemeister Borussia Dortmund hatte er ein Vertragsangebot mit einer Laufzeit von zwei Jahren plus Option ausgeschlagen.

Guerreiro nun Spieler des FC Bayern: "Eine Ehre für mich"

"Als der Anruf vom FC Bayern kam, war meine Entscheidung schnell getroffen. Es ist eine Ehre für mich, für diesen großen Verein spielen zu dürfen, und ich schätze auch Thomas Tuchel aus unserer gemeinsamen Zeit bei Dortmund sehr", wird der Neuzugang in der Vereinsmitteilung zitiert: "Ich bin ein Spieler, der immer gerne den Ball hat – es geht darum, das Spiel zu dominieren, und ich möchte Chancen kreieren. Ich werde alles geben, damit wir so viele Titel wie möglich gewinnen. Das ist die Philosophie des FC Bayern."

Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Nachfolger von Oliver Kahn, erklärte: "Raphaël Guerreiro zählt seit Jahren zu den besten und konstantesten Spielern der Bundesliga. Er ist vielseitig einsetzbar und international erfahren, passt sowohl charakterlich als auch sportlich ausgezeichnet ins Team."

Der portugiesische Nationalspieler war im Sommer 2016 für rund zwölf Millionen Euro vom französischen Erstligisten FC Lorient zu Borussia Dortmund gewechselt. Insgesamt 224 Pflichtspiele absolvierte Guerreiro während seiner BVB-Zeit und gewann mit den Westfalen zweimal den DFB-Pokal - nun der brisante Wechsel zum großen Rivalen.

Der FC Bayern schätzt den Europameister von 2016 für seine Vielseitigkeit. So agierte Guerreiro beim BVB in den vergangenen Monaten nicht nur in seiner angestammten Rolle als Linksverteidiger, sondern kam unter Edin Terzic ebenfalls im zentralen Mittelfeld zum Zug.

Die Ankunft von Guerreiro ist bereits der zweite Transfer des FC Bayern in diesem Sommer. Vor wenigen Tagen hatte der Klub bereits die ablösefreie Verpflichtung von Konrad Laimer (ehemals RB Leipzig) offiziell bestätigt.