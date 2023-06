Schlägt der BVB bei Manchester City zu?

IMAGO/Robbie Stephenson/JMP/Shutterstock

Cole Palmer könnte zum BVB wechseln

Borussia Dortmund befindet sich fortwährend auf der ertragreichen Suche nach Talenten. Hierbei soll den BVB-Scouts auch Cole Palmer von Manchester City aufgefallen sein. Die Schwarz-Gelben sollen laut einem Medienbericht gute Chancen auf einen Transfer des offensiven Mittelfeldspielers haben.

Spielt Cole Palmer bald in der Fußball-Bundesliga? Der junge Engländer wurde bereits vor einigen Tagen von "The Athletic" mit einem Wechsel nach Deutschland in Verbindung gebracht, nun legt "Bild" mit weiteren Informationen nach. Demnach steht der 21-jährige Engländer auf der Beobachtungsliste von Borussia Dortmund. Und zwar nicht nur seit Kurzem, sondern bereits seit einem Jahr.

Nachdem sich ein Transfer des Top-Talents, das alle Jugendnationalmannschaften seines Landes durchlief, damals noch nicht realisieren ließ, soll der BVB nun bessere Chancen besitzen. Der Grund: Palmer spielt im Profi-Team von Manchester City bislang lediglich eine untergeordnete Rolle, wurde von Star-Trainer Pep Guardiola (meist) nur für Kurzeinsätze berücksichtigt.

Doch Palmer will mehr. Der Linksfuß hat es auf regelmäßige Spielpraxis abgesehen und könnte dabei den BVB als perfekten Ort ausgemacht haben, heißt es. Der Grund: In Dortmund haben es schon andere einst hoffnungsvolle Talente wie Jadon Sancho oder der kürzlich zu Real Madrid gewechselte Jude Bellingham zum Star geschafft. Das ist Palmer offenbar nicht verborgen geblieben.

Nachdem Guardiola dem meist als Linksaußen oder offensiven Mittelfeldspieler eingesetzten Youngster zuletzt noch ein Wechselverbot erteilte, könnte das nun anders aussehen.

Demnach könnte Palmer sich auf Leihbasis den Dortmundern anschließen, um zu reifen und den nächsten großen Schritt zu machen. Eine Leihe über zwei Jahre ist denkbar, so "Bild".

BVB hat wohl Konkurrenz bei Palmer

Palmers Vertrag bei ManCity, für die er in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 25 Spiele absolvierte (ein Tor, eine Vorlage) ist noch bis 2026 datiert, müsste also für eine Leihe (bis 2025) nicht angepasst oder verlängert werden.

"The Athletic" hatte zuletzt berichtet, dass sich zahlreiche Klubs aus der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga für den jungen Engländer interessieren.

Wie der BVB sei auch RB Leipzig schon im letzten Sommer an Palmer dran gewesen. Noch im Januar soll der heute 21-Jährige einen Wechsel auf Leihbasis abgelehnt haben und wollte sich durchbeißen. Das scheint sich nun geändert zu haben.