Vor zwei Jahren noch vereinslos: VfL Bochum holt Angreifer

IMAGO/Christian Schroedter

Moritz Broni Kwarteng wechselt zum VfL Bochum

Diese Geschichte gleich einem kleinen Fußball-Märchen: Im Sommer 2021 wurde er noch vom Hamburger SV aussortiert, zwei Jahre später ist Offensivallrounder Moritz-Broni Kwarteng nun in die deutsche Bundesliga gewechselt. Der VfL Bochum hat am Donnerstag die Verpflichtung des 25-Jährigen vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg bekanntgegeben.

Zu den finanziellen Rahmendetails des Deals äußerten sich die beteiligten Klubs nicht, dafür ist aber bekannt, wie lange sich der gebürtige Stuttgarter an den Ruhrgebietsklub bindet: Das neue Arbeitspapier endet im Sommer 2027.

"Mit Moritz-Broni Kwarteng haben wir uns schon seit längerem intensiv beschäftigt, insofern ist es umso schöner, dass der Transfer nun vollzogen werden konnte", wird Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL Bochum 1848, in einer offiziellen Mitteilung auf "vfl-bochum.de" zitiert.

Und weiter: "Momo ist ein Spieler, der in der abgelaufenen Saison eine enorme Entwicklung genommen und vom Profil her ideal zum Castroper Straßenfußball passt. Er ist in der Offensive variabel einsetzbar, verfügt über ein ausgeprägtes Box-to-Box Play und ist aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit ein zusätzliches belebendes Element für unser Spiel."

Kwarteng, der seine ersten Schritte in der Jugendabteilung des VfB Stuttgart machte, ehe er zum Nachwuchs von RB Leipzig, später zum Unterbau der TSG 1899 Hoffenheim und letztlich zum HSV wechselte, erklärte: "Die Bundesliga ist eine große Herausforderung, die riesige Begeisterung bei mir auslöst. Ich werde alles tun, um mit dem VfL dort erfolgreich zu sein."

VfL Bochum greift angeblich tief in die Tasche

Dass er die Chance bekommt, die "Herausforderung" Bundesliga überhaupt anzugehen, war vor wenigen Jahren noch nicht zu erahnen. Nachdem Kwarteng im Nachwuchs des HSV starke Leistungen zeigte, erhielt er zwar einen Profivertrag und kam 2020/21 zu drei Einsätzen in der 2. Bundesliga, am Ende der Spielzeit trennten sich die Wege allerdings, Kwarteng suchte monatelang nach einem neuen Arbeitgeber.

Selbigen fand er letztlich im 1. FC Magdeburg, bei dem kurz zuvor sein ehemaliger HSV-Jugendcoach Christian Titz das Traineramt übernommen hatte. In Magdeburg blühte Kwarteng auf, stieg mit dem 1. FCM in die 2. Liga auf und brillierte dort 2022/23 mit zehn Toren und drei Vorlagen in 29 Einsätzen.

Zum Lohn geht es nun zum VfL Bochum in die 1. Bundesliga. "Bild" zufolge fließt übrigens eine Million Euro nach Magdeburg. Eine Summe, die Bochum sehr lange nicht mehr für einen Spieler auf den Markt stellte.