Eintracht Frankfurt holt U20-Nationalspieler

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Eintracht Frankfurt hat ein neues Talent verpflichtet

Auf der Suche nach neuen Talenten, die den Kader in den kommenden Jahren verstärken könnten, ist Eintracht Frankfurt in Ecuador fündig geworden. Der 18-jährige Davis Carlos Bautista Medina kommt vom SD Aucas aus seiner Heimat.

Der U20-Nationalspieler Ecuadors hat bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis Ende Juni 2028 unterzeichnet und soll laut offizieller Meldung der SGE "behutsam aufgebaut werden".

"Neben dem Blick auf die kurz- und mittelfristige Entwicklung des Kaders wollen wir auch immer die langfristigen Perspektiven im Auge behalten. Davis ist ein sehr talentierter Spieler, dem wir den ambitionierten Sprung aus Südamerika nach Europa zweifelsohne zutrauen. Wir wollen ihn Schritt für Schritt aufbauen und ihn dabei unterstützen, sein Potenzial für die Bundesliga abzurufen. Mit Blick auf regelmäßige Wettkampfpraxis könnten wir zunächst eine Ausleihe in Betracht zu ziehen", erklärt Eintrachts Sportdirektor Timmo Hardung die Beweggründe für den Deal.

Bautista Medina ist in der Innenverteidigung zuhause und als Linksfuß dort ein begehrter Spieler. Für Ecuador bestritt er bereits elf U20-Länderspiele.

Achter Neuzugang für Eintracht Frankfurt

Bautista Medina ist der achte Neuzugang der Eintracht. Zuvor kamen Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg, Philipp Max von der PSV Eindhoven, Hugo Larsson von Malmö FF und Willian Pacho von Royal Antwerpen. Zudem wurden die Leihspieler Junior Dina Ebimbe von Paris Saint-Germain und Ansgar Knauff vom BVB fest verpflichtet und Jugendspieler Dario Gebuhr befördert.

Die Talenteabteilung der Hessen vermeldete zuvor einen herben Rückschlag: U21-Stammspieler Mehdi Loune zog sich im Training der Zweitvertretung einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und wird lange ausfallen.

Das 19-jährige Eigengewächs hatte in der Saison 2022/23 mit 31 Einsätzen für Frankfurt II (10 Tore/16 Vorlagen) enormen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Auf dem Weg zum Profi muss sich der flexible Mittelfeldspieler nun allerdings erst einmal gedulden.