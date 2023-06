Hiobsbotschaft für Bayer Leverkusen

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Piero Hincapie (l.) wird Bayer Leverkusen lange fehlen

Abwehrspieler Piero Hincapie verpasst nach seinem Mittelfußbruch den Saisonstart des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Der Ecuadorianer werde "etwa zehn bis zwölf Wochen" ausfallen, teilte der Werksklub nach der Operation am Donnerstag mit. Die OP in Köln sei erfolgreich verlaufen.

Der 21-Jährige hatte die Verletzung am 17. Juni im Länderspiel gegen Bolivien (1:0) erlitten und unter Tränen den Platz verlassen. In den ersten beiden Spielen der neuen Bundesligasaison ist Hincapie wegen seiner Roten Karte am vorletzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) ohnehin noch gesperrt.