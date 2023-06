Experte offenbart Transfer-Dilemma des FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Thomas Tuchel trainiert den FC Bayern

Mit Konrad Laimer (von RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (vom BVB) hat der FC Bayern bislang zwei Stars der Bundesliga-Konkurrenz zum Nulltarif nach München gelockt. Der von Präsident Herbert Hainer versprochene Superstar für die Sturmmitte und ein Sechser von Weltformat lassen hingegen auf sich warten. Ein absoluter Szene-Insider glaubt nicht an einen Zufall.

"Eines ist klar: Was sie nicht machen werden oder können, ist in der absoluten Spitze Spieler wie Kylian Mbappé, Jude Bellingham oder Harry Kane verpflichten. Daran verschlucken sich die Bayern", zitiert die "tz" Michael Reschke. "Wenn sie doch mal so ein Kaliber in der Blüte seiner Karriere verpflichten können, wäre das eine Ausnahmesituation."

Reschke weiß nur zu gut, wovon er spricht. Der 65-Jährige arbeitete bereits in der Führungsetage von Bayer Leverkusen, des FC Bayern, des VfB Stuttgart und des FC Schalke 04.

Was dem FC Bayern inzwischen immer mehr den Wind aus den Segeln nimmt, führt Reschke auch aus: Die Bundesliga übt auf die ganz großen Stars der Szene schlichtweg zu wenig Anziehungskraft aus.

"Wenn der FC Bayern in der Premier League spielen würde, dann wäre es sicherlich einen Tick einfacher auf dem Transfermarkt", mutmaßt Reschke. "Die Premier League ist einfach eine geile Liga, da geht es Woche für Woche auf dem Platz richtig ab. Eine spannendere Bundesliga würde dem FC Bayern bei der Spielersuche sicher helfen."

FC Bayern gehört zu den Top 10 in Europa

Hoffnungslos ist die Situation des Serienmeisters des deutschen Fußball-Oberhauses allerdings nicht, so Reschke: "Die englische Liga hat halt die größte Strahlkraft, gemeinsam mit Real Madrid und irgendwie auch noch dem FC Barcelona. Aber Fakt ist auch: Die Münchner zählen international weiter zu den Top-Ten-Klubs in Europa."

Zumal an der Säbener Straße "sehr gute Gehälter" gezahlt würden und der deutsche Rekordmeister für "internationale Spitzenspieler" weiterhin lukrativ sei.

Um im Werben um Weltstars à la Erling Haaland, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Harry Kane oder zuletzt Declan Rice Erfolg zu haben, reicht es allerdings nicht.