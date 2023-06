Ambitionierte VfB-Pläne mit Japan-Duo enthüllt

IMAGO

Wataru Endo (l.) und Hiroki Ito (r.) sind beim VfB Stuttgart feste Größen

Die beiden Japaner Hiroki Ito und Wataru Endo haben sich beim VfB Stuttgart in den letzten Jahren zu wichtigen Stützen entwickelt. Doch auch abseits der Platzes verfolgen die Schwaben mit den Nationalspielern offenbar einen ambitionierten Plan.

Wie die "Bild" berichtet, sind die Führungsspieler nämlich Teil einer Marketing-Offensive des VfB in Asien. Ito und Endo sollen demnach zum Gesicht des VfB in Japan werden und helfen, in ihrem Heimatland Werbung für den Klub zu machen. Im Idealfall erhofft man sich am Neckar sogar, neue Sponsoren an Land zu ziehen, heißt es.

Beide Spieler sind in der Heimat populäre Figuren. Endo ist seit Kurzem der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, Ito gelang diese Woche gegen Peru sein erstes Tor für die Samurai Blue.

Um die Marketing-Strategie voranzutreiben, war beim VfB Stuttgart eigentlich schon in diesem Sommer eine Reise der Mannschaft nach Japan geplant.

VfB Stuttgart will Japan-Duo halten

Wegen des drohenden Abstiegs fehlte der Vereinsführung mit Blick auf die sportliche Zukunft aber die Planungssicherheit, sodass die Überlegungen verworfen wurden. Nun peilt der fünffache deutsche Meister für 2024 den erhofften Asien-Trip an.

Die Werbe-Ziele haben laut "Bild" sogar handfeste Folgen für die Kaderplanung. Denn bis 2024 sollen Ito und Endo den Verein auf gar keinen Fall verlassen. Ein Verkauf im Sommer sei bei beiden Spielern ausgeschlossen.

Ito besitzt noch einen Vertrag bis 2026, in dem wohl keine Ausstiegsklausel existiert. Endo geht derweil im Sommer ins letzte Vertragsjahr. Die VfB-Spitze strebt deshalb offenbar zeitnah Gespräche mit dem Kapitän an.

Vorarbeit für die Strategie in Japan leistet bereits der VfB-Nachwuchs. Die U11 nimmt derzeit an einem Jugendturnier in der Nähe von Tokio teil. Dort sind die Stuttgarter in diesem Jahr einziger Vertreter aus Europa. Neben dem VfB sind weitere ausländische Teams aus China, Thailand, Indonesien, Südkorea und Kambodscha am Start.