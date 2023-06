Bericht: Schalke nimmt neuen Linksverteidiger ins Visier

IMAGO/UWE KRAFT

Michal Karbownik steht beim FC Schalke 04 auf dem Zettel

Der FC Schalke 04 will für die neue Saison offenbar noch auf der linken Abwehrseite nachbessern. Ein heißer Kandidat kennt die 2. Bundesliga bereits bestens.

Laut "WAZ" sind die Gelsenkirchener an einer Verpflichtung von Michal Karbownik interessiert. Der 22-jährige Pole war in der zurückliegenden Spielzeit von Brighton & Hove Albion an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Die Rheinländer besaßen zuletzt noch eine Kaufoption über drei Millionen Euro. Die Frist für selbige ließ man aber jüngst verstreichen. Dennoch würde die Fortuna den Nationalspieler gerne halten.

Dem Bericht zufolge ist Brighton allerdings aktuell nicht bereit, von der einst in der Klausel festgelegten Ablösesumme abzuweichen.

Dies könnte auch für Schalke zum Problem werden. Denn wie die "WAZ" schreibt, sei es für den klammen Revierklub undenkbar, drei Millionen Euro für den Außenverteidiger hinzulegen.

Den Knappen schwebt vielmehr eine Leihe mit Kaufoption vor. Eine Kaufpflicht bei Aufstieg sei ebenfalls denkbar. Da Karbowniks Vertrag auf der Insel nur noch ein Jahr läuft, wäre ein solches Modell derzeit aber nicht möglich.

FC Schalke 04 will für Konkurrenzkampf sorgen

Konkurrenz für den variablen Außenspieler gibt es angeblich auch aus Griechenland und der Türkei. Allzu viel Entgegenkommen ist von Brighton deshalb momentan nicht zu erwarten.

Auf Schalke steht für die linke Abwehrseite in Person von Thomas Ouwejan derzeit nur ein Spieler unter Vertrag. Leihspieler Jere Uronen wird den Klub nach nur einem halben Jahr wieder verlassen.

Intern gebe es jedoch den Wunsch, dem Niederländer einen gleichwertigen Stellvertreter vor die Nase zu setzen und so für größeren Konkurrenzkampf zu sorgen.

Ouwejan war in der Aufstiegssaison 2021/22 mit seinen elf Scorerpunkten einer der Leistungsträger. In der Bundesliga konnte er sich - auch aufgrund von Verletzungen - selten in Szene setzen.