FC Bayern findet wohl weitere Alternative zu Walker

IMAGO/Revierfoto

Wechselt Youcef Atal zum FC Bayern?

Der FC Bayern will auf dem Transfermarkt gleich mehrere Kader-Baustellen beheben. Dazu gehört auch die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. In diesem Zusammenhang richtet sich der Münchner Blick unter anderem wohl in die Ligue 1.

Wie "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider" berichtet, ist der FC Bayern an Youcef Atal von der OGC Nizza interessiert.

Allerdings ist der 27-Jährige wohl nicht die erste Wahl des deutschen Rekordmeisters. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge bastelt der FC Bayern aktuell an einer Verpflichtung von Kyle Walker. Der 33-Jährige soll bei Cheftrainer Thomas Tuchel hoch im Kurs stehen.

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg ist es in den vergangenen Tagen zu einem persönlichen Treffen zwischen dem FC Bayern und den Beratern von Walker gekommen. Der englische Nationalspieler besitzt bei Manchester City noch ein Arbeitspapier bis 2024. Beim FC Bayern könnte Walker einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine weitere Saison erhalten, so Plettenberg.

FC Bayern blickt auf Azpilicueta und Atal

Als Alternative nannte "Sport Bild" zuletzt César Azpilicueta vom FC Chelsea. Wie es im "Bayern Insider" heißt, ist der Spanier nach wie vor ein Thema an der Säbener Straße. Mittlerweile ist jedoch auch Inter Mailand in das Transfer-Rennen um den Routinier eingestiegen. Mit Atal von der OGC Nizza haben die Münchner Verantwortlichen nun angeblich einen weiteren Kandidaten ins Auge gefasst.

Für den 27-fachen Nationalspieler Algeriens wären wohl rund zehn Millionen Euro fällig. Atal läuft bereits seit 2018 für den französischen Erstligisten auf. In der vergangenen Saison hatte der Routinier allerdings mit hartnäckigen Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Adduktorenbeschwerden, Oberschenkelprobleme, ein verstauchter Knöchel sowie eine Knieverletzung bremsten den Abwehrmann immer wieder aus, sodass er insgesamt nur 25 Pflichtspiele für den Klub von der Côte d’Azur absolvieren konnte.