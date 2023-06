Ärger um Wagner-Nachfolge: DFB droht mit Sanktionen

IMAGO/Sven Leifer

Marc Unterberger soll eigentlich Drittligist Unterhaching coachen

Der eigentliche U19-Trainer Marc Unterberger soll die Nachfolge von Erfolgscoach Sandro Wagner bei Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching antreten. Doch Unterberger fehlt die Lizenz, dem Klub droht nun womöglich sogar eine empfindliche Strafe.

Schon seit dem Frühjahr ist bekannt, dass Marc Unterberger bei der SpVgg Unterhaching als neuer Cheftrainer fungieren soll. Der ehemalige Bundesliga-Profi Sandro Wagner, der unter anderem für Werder Bremen, Hertha BSC, 1899 Hoffenheim und den FC Bayern spielte, verlässt den Aufsteiger auf eigenen Wunsch hin.

Der 35-Jährige nimmt sich ein Jahr Auszeit, wenngleich Berichten zufolge zahlreiche Angebote aus dem In- und Ausland bei ihm eingegangen waren.

Trotz der frühzeitig geklärten Nachfolge steht die Spielvereinigung aber nun vor einem großen Problem. Unterberger besitzt nicht die für die 3. Liga notwendige UEFA-Pro-Lizenz und darf die Mannschaft somit offiziell nicht als Cheftrainer betreuen.

Während bis zuletzt davon ausgegangen wurde, dass Unterhaching eine Sondergenehmigung bekommt, ist diese bislang allerdings nie erteilt worden, wie Klub-Chef Manfred Schwabl gegenüber "Sport1" klarstellte: "Von einer Sondergenehmigung will ich nichts wissen. Was ich weiß, ist, dass Marc Unterberger beim ersten Spiel an der Linie stehen wird. Ob das mit einer Sondergenehmigung sein wird oder ob er in den Fußballlehrer-Lehrgang aufgenommen wird, werden die nächsten Wochen zeigen."

Wird Drittligist Unterhaching vom DFB bestraft?

Seit vergangenem Herbst sei der Klub mit dem DFB "im Dialog", so Schwabl außerdem. Zwar werden Aufstiegstrainern in die 3. Liga Plätze im Pro-Lizenz-Lehrgang angeboten, da jedoch Wagner und nicht Unterberger die Mannschaft ins Profigeschäft führte, gibt es hierbei noch Gesprächsbedarf.

Der Verband ließ derweil nur mitteilen, dass Unterhaching "dem geltenden Regelwerk folgend die Auflage zur Meldung eines Trainers mit Pro-Lizenz erhalten" habe und nun am Zug sei.

Die Frist zur Meldung laufe zum 30. Juni ab, heißt es außerdem: "Sollte bis dahin kein Cheftrainer mit der erforderlichen Pro-Lizenz gemeldet sein, würde der Klub zunächst zu einer Stellungnahme aufgefordert werden, ehe der DFB über mögliche Sanktionen aufgrund Verstoßes gegen die Auflage und das Statut 3. Liga entscheiden würde."

Konkret könnte es zu einer Zahlung einer Geldstrafe oder gar zur Aberkennung von Punkten kommen, sollte Unterhaching die Auflagen nicht fristgerecht erfüllen.