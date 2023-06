Medien: BVB kurz vor umstrittenem Transfer

IMAGO/Laci Perenyi

Sebastian Kehl und Edin Terzic treiben beim BVB die Kaderplanung voran

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sucht händeringend nach einem Nachfolger von Jude Bellingham. Zwei Transfer-Kandidaten wurden zuletzt heiß gehandelt, nun sollen Sportdirektor Sebastian Kehl und Cheftrainer Edin Terzic vom BVB eine, in der Fanszene durchaus umstrittene, Entscheidung getroffen haben.

Der Wolfsburger Felix Nmecha steht "Bild"-Angaben zufolge kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Die sportliche Führung des Vizemeisters sei von den Qualitäten des 22-Jährigen überzeugt, vor allem Edin Terzic sei ein großer Fan. Der Deal mit dem Bundesliga-Konkurrenten befinde sich auf der Zielgeraden, heißt es.

Nmecha, der Berichten zufolge auch bei den Premier-League-Klubs Newcastle United und Manchester United auf der Liste steht, bevorzuge einen Wechsel zum BVB. Die Ablöse könnte sich demnach auf zwischen 15 und 20 Millionen Euro belaufen.

Gleichwohl soll damit der Transfer von Wunschspieler Edson Álvarez für die Dortmunder Bosse nicht vom Tisch sein. Mit Ajax Amsterdam steht der Revierklub noch immer in Verhandlungen. Da jedoch noch keine Einigung bei der Höhe der Ablösesumme erzielt wurde, könnte der Nmecha-Deal letztlich schneller verkündet werden.

Transfer wäre bei BVB-Fans nicht unumstritten

Sollte der Transfer von Felix Nmecha zu Borussia Dortmund tatsächlich in diesem Sommer über die Bühne gehen, dürfte dies nicht gänzlich ohne Störgeräusche ablaufen. Dem Neu-Nationalspieler, der im vergangenen März sein Debüt in der A-Elf feiern durfte, wurden Kommentare in den sozialen Netzwerken als homophob auslegt.

Der DFB will vor einer weiteren Nominierung zunächst das persönliche Gespräch suchen, für die vergangenen Länderspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien war er verletzungsbedingt aber ohnehin kein Thema. Auch der BVB will "Bild" zufolge die Vorwürfe gegen Nmecha in Gesprächen aus dem Weg räumen.

Der Spieler selbst hatte zuletzt auf Instagram klargestellt: "Ich habe auf meiner Fußball-Reise Menschen mit allen erdenklichen Hintergründen, Ethnien und Glaubensrichtungen getroffen. Es ist wichtig, dass ich klar stelle, dass ich wirklich ALLE Menschen liebe und niemanden diskriminiere."

Der Dortmunder Fanclub "Rainbow Borussen" hatte angesichts der Spekulationen über einen Nmecha-Wechsel zum BVB zuletzt jedoch "größte Bedenken" ausgesprochen: Ein Profi mit "einer derartigen Einstellung" passe "nicht zu einem Verein, der sich selbst einer offenen und toleranten Gesellschaft verschrieben hat", schrieben die BVB-Anhänger in einem offenen Brief.

Felix Nmecha war bei Premier-League-Klub Manchester City ausgebildet worden. Der jüngere Bruder von Wolfsburg-Stürmer Lukas ging 2021 zum VfL, wo er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnete. In der letzten Saison kam der zentral-offensive Mittelfeldspieler auf 30 Bundesliga-Einsätze, in denen ihm drei Tore und sechs Vorlagen gelangen.