Hier läuft Tschechien vs. Deutschland live im TV und Stream

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Die deutsche U21 will im zweiten Gruppenspiel der EM unbedingt gewinnen

Das hatte sich die deutsche U21-Nationalmannschaft wahrlich anders vorgestellt. Das Auftaktspiel gegen die Auswahl Israels endete mit einem ernüchternden 1:1-Unentschieden. Beim zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien muss nun unbedingt ein Sieg her, um das Weiterkommen nicht arg in Gefahr zu bringen. Wo läuft Tschechien gegen Deutschland live im Fernsehen und Stream?

Die Punkteteilung gegen Israel am vergangenen Donnerstagabend war in Summe ein einzige Enttäuschung für die Mannen von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo.

Nicht nur, dass die DFB-Auswahl im Laufe der Partie gleich zwei Elfmeter verschoss. Die Deutschen schafften es auch nicht, aus einer knapp 45-minütigen Überzahlphase einen Treffer zu erzielen und standen letztlich mit nur einem Zähler da.

Ein besonders beschämendes Ende nahm der Tag dann auch noch, da mit Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam gleich zwei deutsche Akteure in den sozialen Netzwerken übel rassistisch beleidigt wurden.

Trotz dieses enttäuschenden Starts in das Turnier träumt Deutschland weiter von der erfolgreichen Titelverteidigung. Dazu benötigt es am Sonntagabend (ab 18:00 Uhr) nun aber unbedingt einen Sieg gegen Tschechien, um in der Gruppe C wieder auf Kurs zu kommen.

Die Tschechien ihrerseits rangieren nach der 0:2-Auftaktpleite gegen England auf dem letzten Tabellenplatz. Im Falle einer weiteren Niederlage könnte es das schon gewesen sein für das Team von Trainer Jan Suchoparek.

Wo wird das mit Spannung erwartete EM-Gruppenspiel zwischen Tschechien und Deutschland live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft Tschechien vs. Deutschland bei der U21-EM live im TV und Stream