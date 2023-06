Bayern-Star bei Klopp offenbar nur dritte Wahl

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Ryan Gravenberch könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Nach einer ernüchternden Saison gilt ein Abschied von Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch beim FC Bayern aktuell nicht mehr als ausgeschlossen. Dem FC Liverpool wurde zuletzt wiederholt Interesse nachgesagt. Doch offenbar sind die Reds nicht so heiß auf den Niederländer, wie gedacht.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside" schreibt, befinde sich Gravenberch zwar weiter auf dem Radar von Teammanager Jürgen Klopp und Co. Andere Spieler stünden in der Gunst des Premier-League-Klubs aber höher.

Konkret arbeite man an der Anfield Road mit Nachdruck daran, Khephren Thuram (OGC Nizza) oder Manu Koné (Gladbach) von einem Wechsel zu überzeugen. Die beiden Franzosen seien momentan die Wunschspieler für die Achterposition, so Romano.

Der britische "Mirror" hatte indes zuletzt behauptet, dass es zwischen Gravenberch und dem FC Liverpool bald konkret werden könnte. Das Blatt nannte jedoch auch Manchester United als mögliches Ziel des Oranje-Juwels.

Gravenberch beim FC Bayern meist nur Joker

Beim FC Bayern soll derweil bald geklärt werden, wie es intern in der Causa Gravenberch weitergeht. Romano zufolge wolle man den hochveranlagten Zentrumsspieler beim Rekordmeister eigentlich gerne halten.

Zeitnah sollen in Gesprächen mit Trainer Thomas Tuchel und der Vereinsspitze jedoch die Standpunkte ausgetauscht werden. Dann könnte Klarheit über das weitere Vorgehen herrschen.

Der ehemalige Ajax-Star hatte jüngst öffentlich mehr Spielzeit als Bedingung für einen Verbleib in München eingefordert. "Ich möchte einfach mehr spielen, am liebsten beim FC Bayern München. Und ansonsten bei einem Verein, bei dem ich zu 100 Prozent spiele", sagte er der Zeitung "Telegraaf" in den Niederlanden.

Der FC Bayern hatte Gravenberch erst im letzten Sommer für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet. Über die Rolle des Jokers kam er bislang aber selten hinaus. Nur drei seiner 24 Bundesliga-Einsätze bestritt der elffache Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit von Beginn an.