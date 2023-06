Eintracht-Star findet emotionale Abschiedsworte

IMAGO/Jan Huebner

Evan Ndicka stand insgesamt fünf Jahre lang beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Der Franzose entwickelte sich bei der SGE zu einem Verteidiger auf Top-Niveau und wurde 2022 Europapokalsieger. Jetzt sucht Ndicka eine neue Herausforderung in Italien und verabschiede sich nun von den Eintracht-Anhängern.

Er war in den letzten fünf Spielzeiten eine absolute Konstante in der Main-Metropole. 134 Bundesliga-Partien stehen für Evan Ndicka zu Buche, 129 davon von Beginn an. Als Innenverteidiger der Eintracht war er einer der Protagonisten des Frankfurter Aufschwungs in den letzten Jahren, war auch in der legendären Europa-League-Saison 2021/2022 absoluter Stammspieler unter Cheftrainer Oliver Glasner.

Nun endet die Reise für den gebürtigen Pariser bei den Adlerträgern, Ndicka wird ablösefrei zum italienischen Top-Klub AS Rom von Startrainer José Mourinho wechseln.

"Das Trikot mit dem Adler getragen zu haben, den Klub und die Stadt zu repräsentieren, war ein Privileg für mich. Die vergangenen fünf Jahre waren unglaublich mit euch zusammen", schrieb der Defensivspieler in emotionalen Worten bei Instagram.

Er werde "immer dankbar sein" für "die Menschlichkeit und Unterstützung, die ich in Frankfurt erleben durfte".

Ndicka unterschreibt bis 2028 bei der AS Rom

Bei der Roma in der italienischen Hauptstadt hat der Abwehrspieler zuvor einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

Ndicka richtete einen "besonderen Gruß an die Nordwestkurve", wie bei den Eintracht-Heimspielen die treuesten Frankfurt-Fans im Deutsche Bank Park stehen.

Schon seit Längerem war klar, dass Ndicka seinen auslaufenden Vertrag bei den Frankfurtern nicht weiter verlängern würde. Die Entscheidung zugunsten der AS Rom fiel dann zu Beginn dieser Woche, der 1,92-m-Hüne wurde bereits im Trikot seines neuen Arbeitsgebers abgelichtet.