Juve, Milan und Gladbach buhlen um Werder-Talent

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Fabio Chiarodia wird Werder Bremen wohl verlassen

Fabio Chiarodia gilt als eines der größten Innenverteidiger-Talente seines Jahrgangs. Bei Werder Bremen feierte er in der abgelaufenen Spielzeit sogar sein Startelf-Debüt. Aber die Zukunft des Italieners liegt wohl nicht mehr in Bremen. Denn: Interessenten gibt es für den 18-Jährigen zur Genüge.

Die Wege von Werder Bremen und Fabio Chiarodia werden sich wohl in diesem Sommer trennen. Im Vertrag des Ausnahmetalents ist eine Ablösesumme in Höhe von angeblich zwei Millionen Euro festgeschrieben, die bis zum 30. Juni gezogen werden muss. Geht es nach "Bild", wird einer der interessierten Klubs davon auch Gebrauch machen.

Für Werder dürfte der Abgang überraschend kommen. "Bei Fabio gehen wir davon aus, dass er die Klausel nicht zieht und bei uns bleibt. Die Schule hat er absolviert und damit noch bessere Bedingungen, um bei uns mehr Einsatzzeit zu erhalten. Wir sind davon überzeugt, dass dies gelingt", hatte sich zuletzt Bremens Manager Frank Baumann gegenüber dem Blatt noch zuversichtlich gezeigt.

Mit Juventus Turin und AC Milan sollen nun jedoch gleich zwei italienische Topklubs an Chiarodia interessiert sein. Wie weit die Gespräche bisher fortgeschritten sind, ist nicht bekannt.

Neben den zwei großen Namen des europäischen Vereinsfußballs soll "Bild" zufolge auch Borussia Mönchengladbach die Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt haben.

Gladbach läuft die Zeit davon

Für die Gladbacher könnte sprechen, dass Chiarodia die Bundesliga schon kennt. Dennoch gibt es ein Problem.

Für die Fohlen könnte es schwierig werden, diese Ablösesumme aufzubringen. Um überhaupt eine Chance auf das Abwehrjuwel zu haben, müssen sich die Gladbacher beeilen. Dadurch, dass die Klausel im Vertrag des 18-Jährigen bereits Ende des Monats ausläuft, bleibt den Verantwortlichen nur noch wenig Zeit.

Die potenziellen Verkäufe von Manu Koné, der mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt und Nico Elvedi, der zuletzt mit der AS Rom in Verbindung gebracht wurde, könnten das nötige Kleingeld für eine Verpflichtung Chiarodias indes noch einbringen.