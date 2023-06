St. Pauli holt "weitere Option" für den Sturm

FC St. Pauli/FC St. Pauli

Andreas Albers wechselt an den Kiez

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den dänischen Mittelstürmer Andreas Albers verpflichtet.

Der 33-Jährige wechselt ablösefrei von Absteiger SSV Jahn Regensburg nach Hamburg. Albers hatte in den vergangenen vier Jahren in 133 Zweitligaspielen für Regensburg 36 Tore erzielt und 13 Vorlagen gegeben. In Dänemark lief er für Viborg FF, Silkeborg IF und Vejle BK auf.

"Andreas Albers passt genau in das Profil für die zentrale Position in unserer Offensive. Er ist in der Lage, als Zielspieler zu agieren, hat aber auch gute fußballerische Qualitäten", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann.

Trainer Fabian Hürzeler freut sich über "eine weitere Option, um unser Spiel variabel zu gestalten und in verschiedenen Spielphasen eine neue Komponente einzubringen".