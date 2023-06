Ex-Coach: Darum wird Kim ein "Weltstar" bei Bayern

IMAGO/Franco Romano

Min-jae Kim wird wohl zum FC Bayern wechseln

Der Südkoreaner Min-jae Kim steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zum FC Bayern. Nun hat in Person von Vitor Pereira ein ehemaliger Coach des Innenverteidigers erklärt, was den FCB-Flirt so stark macht und warum die Münchner unbedingt zugreifen sollten beim Neapel-Star.

Weil Lucas Hernández und wohl auch Benjamin Pavard den FC Bayern verlassen werden, schauen sich die Münchner intensiv nach Ersatz um. Dabei ist zuletzt Min-jae Kim von SSC Neapel in den Fokus geraten. Der großgewachsene und als äußerst robust auftretende Innenverteidiger ist laut übereinstimmenden Medienberichten derzeit Haupttransferziel des deutschen Rekordmeisters im Abwehrbereich.

Zwischen 45 und 55 Millionen Euro müssten die FCB-Verantwortlichen wohl nach Neapel überweisen, um Kim via Klausel aus seinem eigentlich noch bis 2025 datierten Vertrag loszueisen. Die Chancen auf einen Transfer stehen gut. Der 26-Jährige soll sich bereits mehr oder weniger für einen Wechsel nach München entschieden haben, hieß es zuletzt. Verhandlungen mit seinem Management sollen derzeit laufen.

Doch welche Fähigkeiten bringt Kim eigentlich für den FC Bayern mit, was macht ihn so stark? Das hat jetzt Trainer Vitor Pereira verraten, der Kim - vor seinem Wechsel zu Neapel - in der Saison 2021/22 bei Fenerbahce betreute.

"Kim hat eine große Persönlichkeit mit dem Ball am Fuß, kann beidfüßig spielen und ist richtig stark im Spielaufbau", lobte Pereira den 26-jährigen Südkoreaner, der noch bis Anfang Juli in seiner Heimat den Wehrdienst ableistet, gegenüber "Bild".

Der Innenverteidiger sei "mental sehr schnell, weshalb er gute Entscheidungen im Passspiel trifft und viele Abwehr-Situationen vorhersieht. Dank seiner Geschwindigkeit verteidigt er auch Konter stark", so der Pereira weiter, der vor sechs Jahren auch als Trainer von 1860 München in Deutschland aktiv war.

Pereira empfehlt FC Bayern den Transfer von Kim

Kim spreche zwar nicht viel, "was bei asiatischen Spielern aber üblich ist", er sei aber "sehr intelligent" und verstehe das Spiel, könnte sich somit wohl schnell in das System von Bayern-Coach Thomas Tuchel einfügen. Er "würde sicher in den deutschen Fußball passen und keine Schwierigkeiten haben", zeigte sich der 54-Jährige überzeugt.

Sollte es also wirklich zu einem Transfer des neapolitanischen Meisterspielers kommen, könnte dieser dem deutschen Rekordmeister sofort weiterhelfen. Und auch Kim würde von einem Wechsel profitieren.

"Bei der Qualität der Bayern und ihrer Gegner würde er wichtige Erfahrung auf Top-Niveau sammeln und sein Spiel in allen Belangen auf ein neues Level heben. Kim hat noch ein immenses Potenzial", sagte Pereira.

Das Fazit des Portugiesen, der den FC Porto vor gut zehn Jahren gleich zu zwei Meisterschaften führte: "Ich empfehle den Bayern sehr, ihn zu holen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er ein weltweiter Maßstab, ein Weltstar auf seiner Position werden wird."

Laut "Sky" könnte Kim an der Säbener Straße einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen und hierfür zehn bis zwölf Millionen Euro pro Saison kassieren.