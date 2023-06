BVB-Transfer von Edson Álvarez nimmt Form an

IMAGO

Edson Álvarez steht vor einem Wechsel zum BVB

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham offenbar Fortschritte gemacht. Denn laut einem Bericht sind sich die BVB-Bosse mit ihrem Wunschspieler einig: Edson Álvarez von Ajax Amsterdam!

Seit Wochen wird Borussia Dortmund mit Edson Álvarez in Verbindung gebracht. Der 25-Jährige soll den Abgang von Jude Bellingham beim BVB vergessen machen. Während sich die Verantwortlichen in einem intensiven Poker mit Ajax Amsterdam, dem aktuellen Klub des Mittelfeldmannes, befinden, in dem noch kein Ende abzusehen ist, gibt es offenbar gute Nachrichten von der Spielerseite.

Denn wie Transferexperte Fabrizio Romano erfahren hat, stehen die Schwarz-Gelben kurz vor einer vollständigen Einigung mit Álvarez. Offenbar müssen nur noch letzte Details besprochen werden.

Was bereits klar ist: Der Mexikaner soll in Dortmund einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschreiben. Das sei mit dem 62-fachen Nationalspieler bereits ausgemacht.

Noch gibt es allerdings keine Übereinkunft mit Ajax Amsterdam über die Ablösemodalitäten. Laut Romano sollen die Verhandlungen in der kommenden Woche wieder aufgenommen werden, um den Transfer innerhalb der nächsten sieben Tage über die Bühne zu bringen.

BVB und Ajax verhandeln über Ablöse für Álvarez

Über welche Summen der BVB und der niederländische Top-Klub bislang gesprochen haben, ist nicht hinreichend belegt. Laut "Sky" fordern die Amsterdamer aber wohl 45 bis 50 Millionen Euro für den gewünschten Bellingham-Nachfolger, dessen Marktwert eher auf 35 Millionen Euro geschätzt wird. "Bild" berichtete vor Kurzem, dass die Borussia ein Angebot über 30 Millionen Euro abgegeben habe - zu wenig.

Bei welchem Betrag sich die beiden Parteien am Ende einigen und welche mittlerweile üblichen Bonuszahlungen in den Deal integriert werden, ist noch offen.

Das große Pfund des BVB in den Verhandlungen wird jedoch die klare Entscheidung von Álvarez für die Fußball-Bundesliga und den BVB sein, von der bereits berichtet wurde. Nachdem nun offenbar die Einigung mit dem 25-Jährigen (mehr oder weniger) erfolgt ist, dürfte der Transfer in der Tat zeitnah über die Bühne gehen.