FC Bayern droht nächster Transfer-Zoff

IMAGO

Die alte, neue Bayern-Spitze: Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß

Der Transfer-Sommer 2023 ist für den FC Bayern längst zu einer enormen Herausforderung geworden. Die richtigen Spieler zu finden und verpflichten ist dabei nur ein Problem. Offenbar gibt es hinter den Kulissen noch eine ganz andere Hürde zu überwinden.

Welcher Spielertyp für den FC Bayern in der laufenden Transferphase Priorität hat, ist nicht ganz klar. Auf der einen Seite brauchen die Münchner mindestens noch einen neuen Abwehrspieler. Auf der anderen Seite muss aber auch ein neuer Stürmer und ein neuer defensiver Mittelfeldspieler her.

Darüber, welche Position mit Hochdruck aufgerüstet werden soll, herrscht an der Säbener Straße angeblich Uneinigkeit.

Wie die "tz" mit Verweis auf eigene Informationen berichtet, sehen die längst wieder intensiv involvierten Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers als absolute Priorität an. Trainer Thomas Tuchel will den Transfer-Schwerpunkt dagegen auf das defensive Mittelfeld legen - daher legte sich der Fußballlehrer auch bei Declan Rice so sehr ins Zeug.

Tuchel mit großem Mitspracherecht beim FC Bayern

In wie weit dies zu Unstimmigkeiten führen kann oder vielleicht sogar schon geführt hat, ist nicht überliefert. Weil der Klub bei der Stürmersuche angesichts mangelnder Alternativen auf den Faktor Zeit setzt, könnte sich auch die Suche nach einem neuen Abräumer verzögern.

Dies werfe laut "tz" die Frage auf, ob Thomas Tuchel so lange die Geduld behält, zumal es am Ende um den Kader geht, mit dem er arbeiten muss. Je früher Klarheit herrscht, desto besser für ihn.

Gleichzeitig werden womöglich auch Hoeneß und Rummenigge Eingeständnisse machen müssen, schließlich hat der Klub seinem Trainer erst vor wenigen Wochen ein größeres Mitspracherecht bei Transfers eingeräumt. Sollten sie dieses nun torpedieren, dürfte das bei Tuchel nicht sonderlich gut ankommen. Neuer Unmut hinter den Kulissen wäre vorprogrammiert.