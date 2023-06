Spanien und Ukraine ziehen ins EM-Viertelfinale ein

IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Spanien siegt gegen Kroatien

Rekordeuropameister Spanien und die Ukraine haben bei der U21-EM in Rumänien und Georgien als erste Teams das Viertelfinale erreicht. Der fünfmalige Titelträger Spanien bezwang Kroatien am Samstag dank eines Blitztreffers mit 1:0 (1:0) und hat in Gruppe B ebenso zwei Siege auf dem Konto wie die Ukraine, die 1:0 (0:0) gegen Co-Gastgeber Rumänien gewann. Kroatien und Rumänien haben damit keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Mitfavorit Portugal droht dagegen in Gruppe A der frühe K.o. Der Finalist von 2021 kam im Topspiel gegen die Niederlande nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und bleibt nach der Niederlage zum Auftakt gegen Georgien (0:2) Schlusslicht der Gruppe A. Georgien gelang derweil vor der Rekordkulisse von 41.887 Zuschauern ebenfalls in Tiflis mit einem 2:2 (0:2) gegen Belgien ein erneuter Achtungserfolg. Der Co-Gastgeber liegt mit vier Punkten nun vor Belgien und den Niederlanden (je 2) sowie Portugal (1).

Spanien ging in Bukarest schon nach 20 Sekunden in Führung, mit seinem Blitztor löste Abel Ruiz den Leverkusener Florian Wirtz als schnellsten Torschützen in der Geschichte der U21-Europameisterschaften ab. Der Spanier war neun Sekunden schneller als der damals 18 Jahre alte Wirtz im Halbfinale 2021 gegen die Niederlande (2:1).

Die Ukraine gewann derweil dank eines Eigentors von Victor Dican in der 89. Minute, zum Auftakt hatte es bereits ein 2:0 (1:0) gegen Kroatien gegeben.

Portugal ging schon nach 20 Minuten durch Andre Almeida in Führung, ehe der ehemalige Leipziger Brian Brobbey (78.) für Oranje ausglich. Für die Belgier trafen Maxim de Cuyper (15.) und Largie Ramazani (38.), der eingewechselte Georhiji Tsitaischwili (51.) und Giorgi Guliashvili (87.) retteten das Remis. Die Kulisse im Boris-Paichadze-Stadion war die größte in der Geschichte der U21-EM.