Medien: Flick plant deutliche Veränderung

Bundestrainer Hansi Flick steht in der Kritik

Nach den schlechten Leistungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der letzten Länderspielphase will Bundestrainer Hansi Flick wohl keinen Stein auf dem anderen lassen. Interne Kritik gab es an ihm zuletzt offenbar vor allem wegen seiner Geheimniskrämerei. Ist diese jetzt vorbei?

Die letzten drei Spiele des DFB-Teams waren trostlos, die Vorfreude auf die Heim-EM in Deutschland im kommenden Jahr ist vollends verflogen.

Gegen die Ukraine gab es nur ein schmeichelhaftes Remis, gegen Polen und Kolumbien wurde gar verloren. Ohnehin hat Deutschland nur vier der vergangenen 16 Länderspiele überhaupt gewonnen - gegen eine italienische B-Elf, den Oman, Costa Rica und Peru. Zeit also für Hansi Flick sich zu hinterfragen? Laut "Bild" jedenfalls zeigen die DFB-Stars Unverständnis für das Vorgehen des Bundestrainers.

Denn laut dem Bericht des Boulevard-Blattes ist es ein Reizthema innerhalb der Mannschaft, dass Flick die Aufstellungen für die jeweiligen Partien vergleichsweise spät enthüllt. Der Bundestrainer hat demnach Angst vor Geheimnisverrat, keiner soll vorher wissen, wer spielt - auch die DFB-Kicker nicht, damit nichts an die Öffentlichkeit gelangt.

Das ging bei der zurückliegenden WM in Katar so weit, dass Niklas Süle erst am Spieltag erfuhr, dass er unerwartet als Rechtsverteidiger im Auftaktspiel gegen Japan geplant war, so heißt es. Gut möglich, dass Flick sich zumindest gegenüber den Spielern von der Geheimhaltung verabschiedet.

Nationalmannschaft: Flick will Kern von DFB-Team Gewissheit geben

Eines jedenfalls sollen die potenziellen Stammkräfte mit Blick auf die Heim-EM 2024 fortan wissen: ob sie aktuell die Nummer eins oder die Nummer zwei und damit der Herausforderer sind.

Denn wie "Bild" weiter berichtet, will Flick einen Kreis von insgesamt 14 (nicht weiter genannten) Spielern benennen, welcher der neue Kern mit Blick auf die kommende Stammelf werden soll.

Hiernach soll jedem DFB-Star klar sein, ob er seinen Platz entweder verteidigen oder für eine Chance kämpfen muss, wenn derjenige von der Bank kommt. Bislang herrschte offenbar Unklarheit darüber, auf wen Flick wirklich setzt und wer welches Standing hat.