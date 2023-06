USA patzt zum Auftakt des Gold Cups gegen Jamaica

David Banks/AP/dpa

Brandon Vazquez (vorne,l) rettete den USA ein Remis gegen Jamaika.

Titelverteidiger USA hat zum Beginn des Gold Cups kurz vor Schluss seine erste Auftaktniederlage in der Geschichte des Wettbewerbs verhindert.

Der spät eingewechselte Brandon Vazquez erzielte im Eröffnungsspiel gegen Jamaika in Chicago in der 88. Minute den 1:1 (0:1)-Endstand. Damian Lowe hatte den Außenseiter früh in Führung gebracht (13.), der langjährige Bundesliga-Spieler Leon Bailey scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an US-Torhüter Matt Turner (29.).

Die USA treten bei den nord- und mittelamerikanischen Kontinentalmeisterschaften mit einem stark verjüngten Team ohne viele ihrer bekanntesten Profis an. So standen die kürzlich nach dem von Platzverweisen und homophoben Gesängen überschatteten Nations-League-Spiel gegen Mexiko gesperrten Weston McKennie und Sergiño Dest gar nicht im Gold-Cup-Kader.

Angeleitet wird die USA bei dem Turnier von Interims-Trainer B.J. Callaghan. Der kürzlich zurückgekehrte Ex-Trainer Gregg Berhalter wird erst im September wieder sein Amt beim kommenden WM-Mitgastgeber übernehmen.

Der Gold Cup ist die seit 1991 alle zwei Jahre in der Regel in den USA ausgetragene Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik. Rekordsieger seitdem ist Mexiko mit acht Erfolgen, die USA kann in diesem Jahr gleichziehen. Zu den 16 Teilnehmern zählt wie bereits 2021 auch Katar als Gastmannschaft.