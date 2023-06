Lässt Bayern Hernández zum "Schnäppchenpreis" ziehen?

IMAGO/Schalke 04 v FC Bayern Munchen

Lucas Hernández will den FC Bayern unbedingt verlassen

Dass Lucas Hernández den FC Bayern im Sommer verlassen will, kam bereits vor Wochen ans Licht. Nachdem sich recht schnell Paris Saint-Germain als Wunschverein für den Franzosen entpuppte, steht nun angeblich schon fest, welche Ablöse der französische Meister nach München überweist.

Der Wechsel von Lucas Hernández zu PSG steht offenbar kurz bevor. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der Verteidiger des FC Bayern mit seinem neuen Arbeitgeber auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Ein Vertrag liegt unterschriftsreif bereit. Laut "L'Equipe" ist offenbar nun auch eine Einigung beider Klubs zum Greifen nah.

Die stets gut informierte Sportzeitung aus Frankreich berichtet, dass die Münchener ihren Abwehrchef für eine Ablösesumme zwischen 35 und 40 Millionen Euro ziehen lassen werden. Ein echtes Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass der FC Bayern im Sommer 2019 noch 80 Millionen Euro an Atlético Madrid.

FC Bayern: Min-jae Kim soll Lucas Hernández ersetzen

Doch der im Sommer 2024 auslaufende Vertrag und die hohe Verletzungsanfälligkeit von Hernández machen sich nun offenbar auch in der Ablöse bemerkbar. Zwischenzeitlich schien sogar eine Ausweitung der Zusammenarbeit bis 2027 im Raum, die durch das Interesse von PSG hinfällig wurde.

Durch den bevorstehenden Wechsel des 27-Jährigen muss sich der FC Bayern nun dringend um einen Ersatz bemühen. Dieser scheint aber in Person von Min-jae Kim bereits mehr oder weniger gefunden zu sein. Nach Gesprächen mit Kims Berater Lourenço Rita in der vergangenen Woche steht eine Übereinkunft nun offenbar kurz bevor.

Zuletzt hatte "Sky" vermeldet, dass der deutsche Meister die Verpflichtung des Südkoreaners "in den nächsten Tagen" perfekt machen will. Der Innenverteidiger besitzt bei der SSC Neapel eine Ausstiegsklausel und ist Medienberichten zufolge für etwas mehr als 50 Millionen Euro verfügbar und soll an der Säbener Straße bis 2028 unterschreiben.