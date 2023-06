Gregor Kobel "überrascht und irritiert" von BVB-Vorgehen

IMAGO

Gregor Kobel will dem BVB erhalten bleiben

In der abgelaufenen Saison gehörte Gregor Kobel bei Borussia Dortmund zu den absoluten Leistungsträgern. Auch anderen Vereinen wie dem FC Chelsea und Manchester United sollen die guten Leistungen des Keepers nicht entgangen sein, den der BVB aber unbedingt halten will. Neue Details zu einer möglichen Vertragsverlängerung sorgen deshalb nun für Verwunderung.

Hinter den Kulissen arbeitet Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl intensiv am Kader für die neue Saison. Als Stammspieler und Führungspersönlichkeit ist auch Gregor Kobel bei den Westfalen fest eingeplant. Der Schweizer überzeugte in der vergangenen Saison mit konstanten Leistungen und gehörte zu den besten Keepern der Bundesliga.

Dennoch verdient der 25-Jährige gerade einmal vier Millionen Euro pro Jahr. Andere Spieler mit einem ähnlichen Status und vergleichbarer Qualität erhalten bei den Westfalen deutlich mehr. Die "Bild" ordnete dessen Salär lediglich im unteren Mittelfeld des internen Gehalts-Rankings beim BVB ein.

BVB: Keine mangelnde Wertschätzung für Kobel

Die Boulevardzeitung berichtet weiter, dass sich die Spieler-Seite und der Vizemeister deshalb zusammensetzen und über eine Vertragsverlängerung inklusive einer satten Gehaltserhöhung sprechen wollten. Dazu ist es aber bislang offenbar nicht gekommen. Kobel sei deshalb "etwas überrascht und irritiert", schreibt das Blatt.

Laut "Bild" gebe es zwar eine allgemeinen Austausch der Parteien. Zielführend oder konkret war dieser aber bislang nicht. Man wolle das Thema "zu gegebener Zeit angehen und auch umsetzen", heißt es weiter. Ein Wechsel des Keepers, der zuletzt auch mit dem FC Chelsea und Manchester United in Verbindung gebracht wurde, stehe aber dennoch nicht zur Debatte.

Kobel fühle sich in der Ruhrmetropole wohl. Zur kommenden Saison winke ihm ein Platz im Mannschaftsrat und eventuell sogar die Rolle als Kapitän, sofern Marco Reus gewillt ist, diese abzugeben. An Wertschätzung für den Eidgenosse mangele es daher nicht, so das Boulevardblatt.