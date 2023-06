Neues Transferziel: Klopp macht Bayern Konkurrenz

IMAGO/Mike Egerton

Ärgert Jürgen Klopp den FC Bayern auf dem Transfermarkt?

Der FC Bayern ist nur einer von vielen Top-Klubs, bei denen die Saison 2022/23 nicht nach Wunsch verlief. Auch Jürgen Klopp und der FC Liverpool blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Das könnte für die Münchner zum Problem werden, denn angeblich steigen die Reds nun in das Rennen um einen Spieler ein, der auch an der Isar hoch im Kurs steht.

Wie mehrere britische Medien und einige bekannte "Transferexperten" übereinstimmend berichten, gehört der FC Liverpool mittlerweile auch zu den Vereinen, die in den Poker um Napolis Victor Osimhen eingestiegen sind. Wirklich konkret sollen die Bemühungen der Reds noch nicht sein, allerdings befinde sich der Stürmer bei Klopp und Co. auf dem Radar, heißt es.

Für den FC Bayern könnte das durchaus zu einem Problem werden, denn mit den finanziellen Möglichkeiten der Premier-League-Klubs können die Münchner bekanntlich nur bedingt mithalten. Neben dem FC Liverpool soll auch Manchester United zu den Klubs gehören, deren Interesse zuletzt immer größer geworden ist.

Osimhen würden den FC Bayern mindestens 100 Mio. kosten

Beim FC Bayern galt Osimhen lange Zeit als Wunschspieler für die Sturmspitze. In den letzten Tagen hat sich der Wind jedoch gedreht. Aktuell heißt es, dass entweder Harry Kane oder Randal Kolo Muani bzw. sogar beide Spieler intern die bevorzugte Lösung sind. Der Napoli-Star soll gleichzeitig weiterhin zum Kandidatenkreis gehören.

Wie viel Ablöse der italienische Meister am Ende für Osimhen verlangen wird, kann nur spekuliert werden. Glaubhaft überliefert ist bislang nur, dass Napoli für weniger als 100 Millionen Euro nicht gesprächsbereit ist. Schon bei dieser Summe könnten sich die Bayern am Ende für einen Rückzieher entscheiden, schließlich stehen dem Rekordmeister in diesem Sommer noch einige weitere kostspielige Transfers ins Haus.