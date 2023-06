Bericht: BVB droht weiter Abgang von Sturmtalent

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Julian Rijkhoff (l.) durfte bisher nur vereinzeltbei den BVB-Profis mittrainieren

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bastelt derzeit weiter intensiv an einem schlagkräftigen Kader für die bevorstehende Saison. Mit potenziellen Neuzugängen wie Felix Nmecha und Edson Alvarez befindet sich der Klub in konkreten Gesprächen, außerdem dürfen sich im Sommer einige Nachwuchstalente bei den Profis empfehlen. Wohl nicht dazu gehören wird allerdings Sturmtalent Julian Rijkhoff.

Nach einer hervorragenden Saison in der A-Jugend des BVB hofft der Niederländer selbst auf den großen Sprung bei Borussia Dortmund, will sich unbedingt im Lizenzspielerkader von Cheftrainer Edin Terzic beweisen.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" sollen die BVB-Bosse an diesem großen Schritt von der U19 direkt zu den Profis allerdings ihre Zweifel haben. So soll es für die Klubverantwortlichen eher darum gehen, Rijkhoff zunächst in der U23 der Schwarz-Gelben unterzubringen, die in der 3. Liga an den Start geht.

Bleibt dem 18-Jährigen der Weg zur Bundesliga-Mannschaft weiterhin verwehrt, könnte es sogar zu einem Abschied aus Dortmund noch in diesem Sommer kommen. Laut dem Zeitungsbericht hätten zumindest die Gespräche zwischen der Borussia und Rijkhoff-Berater Dick van Burik bis dato keinerlei Ergebnis hervorgebracht.

Rijkhoff hat noch zwei Jahre lang Vertrag beim BVB

Der niederländische U-Nationalspieler bestritt wettbewerbsübergreifend insgesamt 31 Partien in der abgelaufenen Saison für die A-Jugend des BVB, unter anderem in der Bundesliga West und der UEFA Youth League. Er erzielte dabei bockstarke 26 Treffer und meldete damit seine Ansprüche an, es bei den Profis versuchen zu dürfen.

Rijkhoff bestritt bis dato zwar schon einige Übungseinheiten unter BVB-Coach Edin Terzic. Einen festen Platz im Profi-Kader hat der Youngster aber noch nicht bekommen. Die Personalie soll sich in den kommenden Wochen geklärt haben.

Rijkhoff steht bei den Westfalen noch bis 2026 unter Vertrag.