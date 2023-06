Lasogga trifft bei Debüt für den FC Schalke

IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

Pierre-Michel Lasogga läuft fortan für den FC Schalke 04 II auf

Erst vor vier Tagen bestätigte der FC Schalke 04 offiziell die Verpflichtung des bis zuletzt vertragslosen Ex-Bundesliga-Stars Pierre-Michel Lasogga. Der Stürmer soll in der U23 der Königsblauen zum Einsatz kommen und die Mannschaft als Routinier anführen. Am Sonntag stand er zum ersten Mal für sein neues Team auf dem Platz.

Schon am Donnerstag war Lasogga beim Auftakt der Saisonvorbereitung des FC Schalke 04 II dabei. Cheftrainer Jakob Fimbel begrüßte den 31-Jährigen auf dem heimischen Trainingsgelände und kündigte an, dass der Mittelstürmer gemeinsam mit Tim Albutat und Andreas Ivan "das Gerüst der Führungsspieler" bilden wird.

Am Sonntag ging es für den einstigen U21-Nationalspieler dann in das erste Testspiel für seinen neuen Klub. Auf dem Rasenplatz 4 unweit des Schalker Parkstadions empfing der Viertligist den TSV Havelse.

Havelse tritt ebenso wie der FC Schalke 04 II in der Regionalliga an. Allerdings in der Nord-Staffel, während die Gelsenkirchener in der West-Staffel unterwegs sind.

Lasogga spielte für den HSV und Hertha BSC in der Bundesliga

Lasogga durfte bei seinem Debüt im königsblauen Trikot direkt von Beginn an ran, spielte mit seiner Lieblings-Rückennummer 9. Der Torjäger zeigte sich dabei von Beginn an kommunikativ mit seinen neuen Mitspielern, hatte gute Strafraum-Aktionen.

Beim Stand von 0:1 trug sich der langjährige Bundesliga-Stürmer dann sogar in die Torschützenliste ein. In der 33. Minute schraubte sich Lasogga nach einem Eckball hoch und köpfte zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich ein. Zur Pause wurde der gebürtige Gladbecker ausgewechselt.

Im zweiten Durchgang schafften die Gelsenkirchener sogar die endgültige Wende und siegten am Ende nach zwei weiteren S04-Toren von Niklas Castelle mit 3:2.

Die größte Attraktion des Tages blieb aber der neue Stürmerstar des FC Schalke 04 II.

Lasogga kam in seiner Profi-Karriere auf 128 Einsätze in der Bundesliga und 59 Einsätze in der 2. Bundesliga. Er trug dabei das Trikot von Hertha BSC und dem Hamburger SV. Zuletzt stand er in Katar bei Al Khor SC unter Vertrag.