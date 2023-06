Terodde schickt Kampfansage an Konkurrenz des FC Schalke

IMAGO/UWE KRAFT

Simon Terodde bleibt dem FC Schalke 04 noch ein weiteres Jahr erhalten

Simon Terodde hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 nach dessen Abstieg noch einmal um ein Jahr verlängert. Der Publikumsliebling will mit Königsblau unbedingt den direkten Wiederaufstieg schaffen und sich so mit einem großen Erfolgserlebnis aus Gelsenkirchen verabschieden.

Aus seiner Zielsetzung für seine insgesamt dritte Saison beim FC Schalke machte der mittlerweile 35-Jährige gar kein Geheimnis.

"Ich glaube, ich brauche nicht rausposaunen, dass wir Fünfter oder Sechster werden wollen. Für uns zählen ganz klar die ersten beiden Plätze. Dafür werden wir anfangen zu arbeiten", meinte der Routinier im "Sky"-Interview.

Schon vor zwei Jahren hatte Terodde wesentlichen Anteil daran, dass der damals ebenfalls abgestiegene FC Schalke nach nur einer Saison den direkten Wiederaufstieg feierte. Damals traf der Stürmer satte 30 Mal und ballerte Königsblau so zurück in die Erstklassigkeit.

Terodde ist Rekordtorschütze der 2. Bundesliga

"Ich glaube, ich bin nicht schlechter geworden. Vor einem Jahr waren es 30 Tore. Ich bin topfit. Ich versuche auch der Mannschaft ein gutes Gefühl zu geben. Auch den Spielern, die sich noch entwickeln können. Dass sie wissen, da vorne ist einer, der Tore schießt, der immer für das 1:0 gut ist. Dafür bin ich da und ich habe richtig Bock. Und ich bin mir sicher, dass wir am Ende auch feiern werden", hat Terodde den Frust über den Abstieg der Knappen vor einem Monat längst überwunden.

Terodde zeigte sich vollends zuversichtlich, in der bevorstehenden Spielzeit 2023/2024 in der 2. Bundesliga um die Meisterschaft und die direkten Aufstiegsplätze mitspielen zu können: "Wir haben einen guten Kern, die Mannschaft ist intakt. Der Trainer ist geblieben. [...] Wir haben einfach eine geile Mannschaft, eine geile Kabine und dann die Unterstützung hier. Sicherlich bekommen wir auch mal Gegenwind zwischendurch, wenn es mal nicht so läuft. Aber insgesamt bin ich zuversichtlich", betonte der gebürtige Bocholter.

Mit Simon Terodde hat die 2. Bundesliga ihren Rekordtorschützen zurück. Im deutschen Fußball-Unterhaus lief Terodde bisher 283 Mal auf und traf dabei 172 Mal. Kein anderer Spieler hat in der Zweitliga-Geschichte mehr Treffer erzielt als Terodde.