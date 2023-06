Kein Bellingham, kein Musiala! SGE-Star räumt Auszeichnung ab

IMAGO/Jan Huebner

Randal Kolo Muani (l.) gewann bei einer besonderen Abstimmung

Nationalspieler Jamal Musiala drückte der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit seinen Stempel auf. Mit je zwölf Toren und Torvorlagen war er der beste Scorer des FC Bayern, sicherte den Münchnern zudem mit seinem späten Siegtor am letzten Spieltag beim 1. FC Köln die Deutsche Meisterschaft. Doch weder Musiala, noch der zu Real Madrid abgewanderte BVB-Superstar Jude Bellingham wurden von ihren Bundesliga-Kollegen zum vermeintlich besten Spieler des Jahres gewählt - sondern der Durchstarter schlechthin bei Eintracht Frankfurt.

Randal Kolo Muani gewann die traditionelle Abstimmung des "kicker", der die Akteure selbst unter anderem nach dem Feldspieler gefragt hatte, der ihnen "sportlich am meisten imponiert habe". Am Sonntag veröffentlichte das Fachmagazin die Ergebnisse seiner Umfrage, an der sich laut eigenen Angaben 252 Bundesliga-Profis beteiligt hatten.

Mit starken 24,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen sicherte sich Kolo Muani den ersten Platz bei dieser Abstimmung.

Der französische Vize-Weltmeister hatte mit Eintracht Frankfurt zwar nur einen mäßigen siebten Rang in der Bundesliga-Abschlusstabelle belegt, stach aber mit bisweilen herausragenden fußballerischen Leistungen im SGE-Trikot hervor.

BVB-Star Bellingham wird Zweiter

Kolo Muani brachte es in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit auf 29 Torbeteiligungen in 32 Partien, traf unter anderem in beiden Spielen gegen den FC Bayern und den SC Freiburg.

Der 24-Jährige sicherte sich den ersten Platz in der Abstimmung noch vor Jude Bellingham von Borussia Dortmund. Der Mittelfeld-Star hatte sich in dieser Saison im Alter von erst 19 Jahren zum absoluten Führungsspieler beim Vizemeister entwickelt.

Er wechselt in diesem Sommer für eine Sockeablöse von 103 Millionen Euro zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Bellingham erhielt bei dem Voting seiner bisherigen Kollegen 17,5 Prozent der Stimmen.

Auf dem dritten Platz der renommierten "kicker"-Abstimmung landete Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen mit 11,9 Prozent der abgegebenen Stimmen.