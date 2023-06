Bericht: England-Klub macht bei Bayern-Flirt Ernst

IMAGO

Pau Torres wird wohl auch vom FC Bayern umworben

In den vergangenen Wochen wurde Abwehrspieler Pau Torres immer heißer als Transferziel des FC Bayern gehandelt. Jetzt sollen die Münchner aber eine zahlungskräftige Konkurrenz aus der englischen Premier League bekommen haben.

Aston Villa soll seine Bemühungen nämlich deutlich intensiviert haben, den spanischen Nationalspieler auf die Insel zu transferieren. Das zumindest berichtete die "Mundo Deportivo".

Dem Zeitungsbericht zufolge soll der 26-Jährige nach Birmingham gelotst werden, wo mit Teammanager Unai Emery und Sportdirektor Monchi zwei spanische Landsmänner von Pau Torres in der sportlichen Verantwortung stehen und Aston Villa wieder zu altem Ruhm verhelfen sollen.

Der Innenverteidiger soll eine festgeschriebene Ablösesumme von 60 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen haben. Bei der Restvertragslaufzeit von nur noch einem Jahr könnte sich der FC Villarreal aber durchaus noch einmal verhandlungsbereit zeigen. Laut "Mundo Deportivo" hofft Aston Villa derzeit darauf, Torres für etwa 30 bis 35 Millionen Euro verpflichten zu können.

Auch der FC Bayern soll sein Interesse an Pau Torres hinterlegt haben. Der deutsche Rekordmeister wolle vor allem auf den Plan treten, sollte sich der abwanderungswillige Lucas Hernández tatsächlich nach vier Jahren aus München verabschieden. Der Weltmeister von 2018 soll sich bereits mündlich mit Paris Saint-Germain auf einen Transfer geeinigt haben.

Beim FC Bayern sollen die Verantwortlichen mit großer Enttäuschung auf die Wechselabsichten des Franzosen reagiert haben, stand der Klub doch in den letzten Jahren trotz mehrerer schwerwiegender Verletzungen stets hinter dem Abwehrspieler. Auch während eines Gerichtsverfahrens gegen Hernández vor zwei Jahren hatten sich die Münchner zu dem heute 27-Jährigen bekannt.

Wird Hernández den Klub tatsächlich in Richtung Paris verlassen, könnte Pau Torres noch einmal mehr ins Visier der Münchner geraten, wenn Aston Villa dann nicht schon längst eine Entscheidung herbeigeführt hat.

In München gilt der Spanier laut übereinstimmenden Medienberichten nach dem Südkoreaner Min-jae Kim als heißestes Eisen im Transferfeuer, was eine Verpflichtung in diesem Sommer angeht.

Als dritter heißer Interessent an dem 1,91-m-Hünen Torres soll Juventus Turin gelten, der von der spanischen Quelle ebenfalls als Anwärter auf einen Torres-Transfer ausgemacht wurde.