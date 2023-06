Bayern-Star zur "Enttäuschung der Saison" gewählt

IMAGO/MARTIN_HANGEN hangenfoto

Sadio Mané (r.) spielte eine enttäuschende Rückrunde

Er kam als einer der größten Stars des Weltfußballs zum FC Bayern, wollte in München nahtlos an seine überragenden Leistungen aus Liverpool-Zeiten anknüpfen. Doch die erste Saison von Sadio Mané für den Deutschen Meister endete unterm Strich in einer echten Enttäuschung - und zwar für alle Beteiligten.

Sowohl der Klub als auch der Spieler hatten in den letzten Tagen und Wochen bereits zugegeben, dass man sich mehr versprochen hatte von dem Transfer im letzten Sommer, als der Senegalese für drei Jahre beim FC Bayern unterzeichnet hatte.

Jetzt gab es auch von den Bundesliga-Kollegen die Quittung für ein mehr schlechtes als rechtes erstes Jahr in Deutschland für Sadio Mané.

In der großen "kicker"-Umfrage unter den Bundesliga-Profis, an der sich in diesem Sommer 252 Fußballer aus dem deutschen Oberhaus beteiligten, erhielt der 31-Jährige bei der Frage nach der größten sportlichen Enttäuschung unter den Feldspielern die meisten Stimmen.

Mit 41,7 Prozent der abgegebenen Stimmen lag Mané in diesem Voting mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz und gilt laut "kicker" somit als größte sportliche Enttäuschung der Saison 2022/2023.

Mané erzielt nur ein Tor in der Bundesliga-Rückrunde

Der Flügelspieler des FC Bayern verwies gleich mehrere Teamkollegen des FC Bayern auf die Verfolgerplätze. So landete Joshua Kimmich auf dem zweiten Platz. Der deutsche Nationalspieler erhielt immerhin noch 7,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf Platz drei folgt Anthony Modeste vom BVB (6,3 Prozent), ehe sich mit Leroy Sané (3,6 Prozent) und Leon Goretza (3,2 Prozent) zwei weitere Bayern-Stars in den Top 5 des Votings einreihen.

Sadio Mané war im Sommer 2022 vom FC Liverpool nach München gewechselt und hatte beim deutschen Rekordmeister einen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

Er bestritt in seiner ersten Saison für den FC Bayern wettbewerbsübergreifend immerhin 38 Pflichtspiele und erzielte zwölf Tore. In der Rückrunde ließen seine Leistungen aber deutlich nach. Mané verlor seinen Stammplatz unter Thomas Tuchel und erzielte in der Rückserie nur einen einzigen Bundesliga-Treffer.