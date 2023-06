S04 hat neue Transfer-Strategie - Verlängerung mit Reis?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Hechelmann und Reis wollen mit Schalke 04 Erfolg haben

Seit Juni ist André Hechelmann offiziell neuer Sportdirektor des FC Schalke 04. Doch der 38-Jährige zog bereits in den Monaten zuvor im Hintergrund die Fäden. Nun hat der neue starke Mann bei S04 über die frisch installierte Transfer- und Kader-Strategie sowie über die angedachte Verlängerung mit Chefcoach Thomas Reis gesprochen.

Zwar konnte Thomas Reis den unmittelbaren Wiederabstieg des FC Schalke 04 nicht mehr verhindern, doch seit dem Einstieg des 49-Jährigen, Ende Oktober 2022, herrschte ein anderes Klima beim in der Rückrunde dann noch furios aufspielenden Revierklub. Kein Wunder also, dass Reis unbedingt langfristig Cheftrainer der Königsblauen bleiben soll. Bis Ende der nächsten Saison ist der Vertrag des früheren Bochum-Coaches noch datiert. Eine Verlängerung ist geplant.

Doch zuvor stehen noch andere Weichenstellungen an, wie Sportdirektor André Hechelmann dem "kicker" verriet. "Aktuell bauen wir den Kader für die kommende Zweitligasaison. Im Anschluss werden wir uns mit Thomas zusammensetzen und austauschen – mit der gebotenen Ruhe und Offenheit, wohl in einer der Länderspielpausen", erklärte Hechelmann und setzte deutlich hinzu: "Er ist und bleibt unser einziger Ansprechpartner."

Derzeit bauen die Schalke-Verantwortlichen intensiv an der Mannschaft für 2023/24. Klar, dass der Chefcoach hier gefordert ist. "Die Position des Kaderplaners verstehe ich als Team. Deshalb ist es wichtig, dass unser Trainer Thomas Reis jederzeit in all unsere Planungen involviert ist", führte Hechelmannn aus. Zusammen mit René Grotus, Gerald Asamoah und Sportvorstand Peter Knäbel rauchen die Köpfe.

FC Schalke 04 stellt Transfer-Strategie um

Wichtiges Ziel: Der Kaderwert soll erhöht werden. Das sei "eine Herausforderung", gab der neue Sportdirektor zu. "Wir wollen Ideen entwickeln und kreativ sein. Vor allem müssen wir die Spieler jeden Tag besser machen – fußballerisch, athletisch, taktisch und auch neben dem Platz. Wir haben mit Thomas Reis einen Trainer, der unsere Jungs mit seinem Team Schritt für Schritt nach vorne bringen kann", lobte der 38-Jährige.

Leihverträge, wie es sie in den vergangenen Transferperioden noch zuhauf gab, sollen "grundsätzlich minimiert und im Idealfall vermieden" werden, betonte Hechelmann. "Oder die Verträge zumindest so gestalten, dass wir Optionen ziehen können", so der Kaderplaner weiter.

"Kaderwert aufbauen bedeutet, dass die Spieler uns gehören sollen. Das ist ganz klar unsere Strategie", sagte der jüngst ins Amt gehobene Sportdirektor, der bei S04 zuvor als Chefscout tätig war.