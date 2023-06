Nagelsmann zum "Verlierer der Saison" gewählt

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Julian Nagelsmann (l.) wurde zum "Verlierer unter den Trainern" gewählt

Julian Nagelsmann musste im März dieses Jahres vorzeitig seinen Hut beim FC Bayern nehmen. Nun gab es bei einer großen Umfrage unter den Bundesliga-Profis eine weitere bittere Pille für den Fußballlehrer.

Bei der traditionsreichen Spielerumfrage des "kicker" nach der Saison wurde auch in diesem Jahr nach dem "Verlierer unter den Trainern" gefragt. Julian Nagelsmann, der nach knapp eineinhalb Jahren im Amt seinen Hut bei den Münchnern nehmen musste, obwohl er in allen drei Wettbewerben zu diesem Zeitpunkt auf Kurs gelegen hatte, vereinte dabei 26,2 Prozent der Stimmen auf sich.

Der geschasste Bayern-Trainer, der für die kommende Saison noch ohne neues Arbeitsverhältnis dasteht, wurde damit zum "Flop-Trainer" der abgelaufenen Spielzeit gewählt.

Besonders erstaunlich: Auf dem dritten Platz der Umfrage landete mit Thomas Tuchel auch der zweite Cheftrainer der Münchner in der Spielzeit 2022/2023 sehr weit vorne in der Abstimmung unter den Bundesliga-Profis, an der sich laut dem Fachmagazin 252 Aktive beteiligten.

Tuchel erhielt 13,1 Prozent der Stimmen, obwohl er sich mit dem FC Bayern am 34. Spieltag seine erste Deutsche Meisterschaft gesichert hatte. In beiden anderen Wettbewerben, der Champions League und dem DFB-Pokal, war Tuchel allerdings im Frühling gegen Manchester City beziehungsweise den SC Freiburg jeweils im Viertelfinale gescheitert.

Zwei Stimmen Vorsprung für Union-Coach Fischer

Zwischen den Bayern-Trainern Nagelsmann und Tuchel landete bei der Abstimmung mit Bruno Labbadia noch der dritte von vier Cheftrainern des VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison. Der 57-Jährige hielt sich lediglich vier Monate im Amt und wurde nach einer Niederlagen-Serie durch Sebastian Hoeneß ersetzt, der den VfB noch in die Relegation und anschließend zum Klassenerhalt führte.

Der "kicker" fragte in seiner Spielerumfrage auch nach den "Gewinnern unter den Trainern". Hier setzte sich mit einem knappen Vorsprung von nur zwei Stimmen der Coach des 1. FC Union Berlin, Urs Fischer, durch. Knapp dahinter landete Xabi Alonso von Bayer Leverkusen auf Platz zwei, gefolgt von BVB-Cheftrainer Edin Terzic.